Cum a evitat Germania recesiunea, la milimetru

Cheltuielile publice mai ridicate au ajutat economia germana sa evite recesiunea in trimestrul patru din 2018, deoarece exporturile nu au mai reusit sa fie un motor de crestere a PIB-ului. Economia germana a inregistrat o crestere zero in ultimele trei luni din 2018, dupa declinul de 0,2% inregistrat in trimestrul… [citeste mai departe]