- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a comentat marti la Digi24 decizia CCR de a da aviz pozitiv initiativei cetatenesti „Fara penali in functii publice”. Social-democratul afirma ca cei peste un milion de semnatari au fost mintiti, intrucat titlul initiativei nu se potriveste cu textul si ca astfel „duce…

- Eugen Nicolicea a criticat inițiativa USR „Fara penali in funcții publice”, care marți a primit votul de constituționalitate din partea CCR. Intr-o prima reacție la aceasta știre, deputatul PSD a susținut ca cei peste un milion de oameni care au semnat aceasta inițiativa au fost mințiți. „Este un…

- Initiativa "Fara penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de…

- Curtea Constitutionala dezbate azi initiativa cetateneasca prin care USR propune ca in Constitutie sa fie introdusa o prevedere care sa nu permita persoanelor condamnate penal sa ocupe functii publice. Propunerea a fost luata in discutie si la finalul...

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost ținta unui mic scandal, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, dupa ce un deputatl PNL l-a numit de la microfon, cu voce tare, ”cocota batrana”. Social-democratul a vrut sa-i atraga atenția liberalului ca nu ar fi trebuit sa-i dea voie sa vorbeasca la microfon,…

- Acuzații extrem de grave lansate de deputatul PSD Catalin Radulescu la adresa USR. Acesta a explicat, miercuri, ca a fost depusa plangere la Parchetul General impotriva inițiativei „Fara penali in funcții publice”. Social - democratul acuza ca peste 500.000 de semnaturi au fost falsificate de USR.Citește…

- Social-democrații il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca „nu ințelege nimic din obligațiile pe care le are fața de Armata Romana” și ca ar fi „lasat” Armata fara șef de Stat Major. Reacția vine dupa ce Curtea de Apel București a decis, joi, sa admita cererea ministerului Apararii și a suspendat…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la protestatarul care l-a scuipat și jignit vineri, la Drobeta Turnu Severin, ca „este o fapta reprobabila comisa de nebunul orașului”.„Este o fapta reprobabila comisa de nebunul orașului”, a afirmat Eugen Nicolicea, sambata…