Reactia procurorului general dupa anuntul ministrului Justitiei

- Procurorul general Augustin Lazar transmite, joi, ca solicitarea de revocare anuntata de Tudorel Toader ignora legea, recomandarile institutiilor europene si are un continut strict politic. Ministrul a anuntat ca va trimite joi documentele pentru finalizarea revocarii lui Lazar.

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa anuleze procedura de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Sibiu, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan. "PNL solicita ministrului Justitiei…

- Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Romaniei a primit Raportul privind analiza facuta de ministrul Justiției activitații procurorului general al Romaniei și ca va analiza documentul. Președintele Romaniei critica dur solicitarea de revocare a procurorului general Augustin Lazar și…

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la demararea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar, ca nu trebuie ca premierul sa fie mulțumit, fiind o propunere documentata a ministrului justiției."Nu trebuie sa fiu eu multumita. Este ministrului Justiției, a facut o propunere documentata", a…

- „Este necesara o ancheta privind condițiile numirii ilegale a lui Augustin Lazar in funcția de procuror general și legatura cu clasarea dosarului care il viza pe președintele Iohannis”, susține senatorul PSD Liviu Pop. Reacția acestuia vine in contextul in care Tudorel Toader a prezentat joi raportul privind activitatea manageriala…

- Raportul ministrului Justiției, prezentat miercuri, este o insulta la adresa procurorului general, a declarat, la Digi24, jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, Tudorel Toader și-a batut joc, practic, de „ireproșabilul” Augustin Lazar.„Singura șansa a procurorului…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au solicitat joi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, asociatie…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, l-a ironizat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, realizata de Mihai Gadea, la Antena 3, pe procurorul general al Romaniei si avertismentul transmis duminica noapte de acesta pe OUG pe legile justitiei. Toader a precizat ca nu a stiut ca Augustin Lazar i-a…