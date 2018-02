Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu…

- Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA.

- -„Sa terminam odata cu dosarele politice!” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, aseara, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport care vizeaza activitatea manageriala de la DNA. „In temeiul articolului 54, coroborat cu art 51…

- Realizatorul TV Mircea Badea dat, pur și simplu, in clocot, dupa anunțul facut de ministrul Tudorel Toader. Ministrul justiției a ținut o expunere de 90 de minute și la sfarșit a anunțat ca propune revocarea procurorului general al DNA, Laura Codruța Kovesi. Mircea Badea a dezlanțuit o serie de invective…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, cel care ii transmitea celebrul ”Tudorele, fa ceva!” ministrului Justiției susține ca nu se aștepta ca Tudorel Toader sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. ”Eu va spun sincer ca nu ma așteptam, ca nu mai aveam nicio speranța. Credeam…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie...

- Revocarea lui Kovesi. Cele 20 de capete de acuzare aduse procurorului sef al DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. -…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- Grupul "Coruptia ucide" a anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef a...

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justitiei, Administratia Prezidentiala face urmatoarele precizari:Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA…

- Administrația Prezidențiala reacționeaza imediat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruța Kovesi. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Asa cum am fost deja anuntati, astazi, la ora 18:00, ministrul Justitiei va iesi in fata jurnalistilor si va prezenta un raport privind activitatea DNA. In acest context deputatul Liviu Plesoianu ii transmite un mesaj special: TT... OO!

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se incadreze in limitele legii si sa faca o analiza obiectiva, cu luarea deciziilor care se impun. "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa respecte legea, sa faca…

- Se precipita spiritele la protestul din fata Palatului Cotroceni. Un deputat PSD i-a transmis un mesaj dur lui Tudorel Toader. Deputatul Liviu Plesoianu il ameninta pe ministrul Justitiei si spune ca daca nu va cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, va trebui sa plece din Guvern.…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- "Eu nu am vorbit despre revocare si nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca si multi alti colegi de-ai mei, ca in momentul cand au aparut stirile si inregistrarile si martorii pe cazul de la DNA Ploiesti, procurorul general, seful DIICOT si ceilalti oameni care conduc institutiile…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si-a exprimat speranta, miercuri, ca ministrul Justitiei sa isi faca datoria "din fisa postului", mai ales in contextul ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA Ploiesti. Intrebat ce asteapta din partea lui Tudorel…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache.Intrebat de jurnalisti care ar putea…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar putea fi motivul…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente, in urma dezvaluirilor "incredibile" facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmand ca acestea dovedesc faptul ca "sistemul este foarte bolnav''.…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul AKM“, i-a cerut marti ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei, revocarea din functie a procurorului general, Augustin Lazar, sustinand ca acesta „defaimeaza“ Parlamentul si membrii…

- Judecatorul Cristian Danileț il acuza pe Tudorel Toader de „fake news” in legatura cu argumentele sale privind trecerea procurorilor in subordinea ministrului justiției. Reacția judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului…