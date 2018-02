Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA are nevoie si de avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Institutia are la dispozitie 30 de zile, insa Victor...

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu…

- Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA.

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, cel care ii transmitea celebrul ”Tudorele, fa ceva!” ministrului Justiției susține ca nu se aștepta ca Tudorel Toader sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. ”Eu va spun sincer ca nu ma așteptam, ca nu mai aveam nicio speranța. Credeam…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Klaus Iohannis il critica, joi seara, intr-o postare pe Facebook, pe Tudorel Toader. Șeful statului catalogheaza prezentarea raportului ministrului justiției ca fiind una lipsita de claritate. Președintele Romaniei subliniaza ca nu și-a schimbat parerea despre activitatea DNA și ca Administrația…

- Revocarea lui Kovesi. USR cere demisia lui Tudorel Toader Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. "USR solicita…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- "Pentru aceste fapte si acte (n.r.: existente în raportul privind activitatea manageriala a sefului DNA), de netolerat într-un stat de drept, cer declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef DNA. Prezentul raport va fi transmis sectiei de procurori a CSM si catre…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Administrația Prezidențiala reacționeaza imediat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruța Kovesi. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu. La finalul celor 20 de puncte pe care le-a prezentat si…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Marele moment al anului se apropie. Joi, 22 februarie, la ora 18:00, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa in care va prezenta concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. In contextul ultimelor inregistrari…

- Se precipita spiritele la protestul din fata Palatului Cotroceni. Un deputat PSD i-a transmis un mesaj dur lui Tudorel Toader. Deputatul Liviu Plesoianu il ameninta pe ministrul Justitiei si spune ca daca nu va cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, va trebui sa plece din Guvern.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Controverse și ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA. Acestea sunt declaratiile lansate la Slatina…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Presedintele Klaus Iohanis il ataca dur pe ministrul Tudorel Toader pe subiectul legilor Justitiei. “Daca cineva isi imagineaza ca nu vor exista urmari (la nivelul UE) e pur si simplu cazut din Luna”, a afirmat seful statului, la o intalnire ...