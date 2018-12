Stiri pe aceeasi tema

- Sute de agenti de politie, jandarmi si militari au fost mobilizati în centrul orasului Strasbourg. Presedintele Emmanuel Macron a fost informat despre incident si a încheiat brusc o receptie la care erau invitati parlamentari, desfasurata la Palatul Élysée. Presedintele…

- Presedintele Emmanuel Macron si-a intrerupt o reuniune cu parlamentarii puterii care avea loc la Palatul Elysee in urma "evenimentelor intamplate la Strasbourg" si si-a exprimat dorinta ca ministrul de interne, Christophe Castaner, sa mearga la fata locului, a informat marti o sursa din cadrul presedintie,…

- Presedintele Emmanuel Macron si-a intrerupt o reuniune cu parlamentarii puterii care avea loc la Palatul Elysee in urma "evenimentelor intamplate la Strasbourg" si si-a exprimat dorinta ca ministrul de interne, Christophe Castaner, sa mearga la fata locului, a informat marti o sursa din cadrul presedintie,…

- Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Partidul Social Democrat a reacționat la decizia lui Klaus Iohannis de a amana numirea noilor miniștri, despre care afirma ca este "iresponsabila". Potrivit unui comunicat de presa, aceasta decizie blocheaza "funcționarea a doua ministere cheie ale Guvernului Romaniei", iar social-democrații avertizeaza…