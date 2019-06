Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de șapte ani a fost impușcata din greșeala, de un polițist care urmarea un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Incidentul a avut loc joi seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din Maramureș.

- Potrivit acesteia, minora, in varsta de aproximativ 7 ani, prezenta o rana la picior, motiv pentru care politistii i-au acordat primul ajutor si au solicitat interventia ambulantei. Ulterior fetita a fost transportata la spital, fiind in afara oricarui pericol. Rana acesteia a fost descoperita abia…

- Un grav incident s-a petrecut joi seara, 20 iunie, in localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita care era pasagera in masina urmarita.

- Un caz absolut șocant s-a petrecut in Maramureș, acolo unde polițiștii au impușcat, din greșeala, in timpul unei urmariri, o fetița de numai 4 ani. Oamenii legii urmareau mai mulți contrabandiști de țigari, iar fetița a fost prinsa la mijloc intre faptași și gloanțele polițiștilor.

- Jojo este nedezlipita de cei doi copii ai sai, Zora și Achim, alaturi de care petrece foarte mult timp. Vedeta a povestit pe contul de socializare, despre cat de atașata este fetița ei de ea. Micuța vrea sa fie implicata in activitațile mamei sale. „Neața dragilor. Saptamana trecuta am fugit cateva…

- Continua cautarile in cazul Valentinei, fetita de sase ani din judetul Maramures, care a disparut in urma cu trei zile. Sute de oameni, politisti, pompieri, jandarmi si localnici verifica zona metru cu metru

- O fetița de 6 ani din localitatea Repedea, județul Maramureș, este cautata, vineri, dupa ce a disparut de la domiciliu in jurul orei 14, la operațiune participand și un caine de urma din cadrul IPJ, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan da lovitura! Ce a declarat la Summitul de la Sibiu,…