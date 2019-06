Victor Ponta, președintele Pro Romania, a scris, ieri, pe Facebook, ca, la intrarea in țara, pe la Vama Veche, se sta cu orele. "Nu doar la vot asteapta romanii cu orele! Sunt in Vama Veche de peste o ora si umilinta si bataia de joc este totala! Foarte greu sa intram in tara noastra! Oare este mai usor sa plecam?!?", a postat, revoltat, politicianul.

Azi a venit și punctul de vedere al Poliției de Frontiera Romane, care spune ca situațiia creata, duminica, la punctul de trecere a frontierei de la Vama Veche, nu i se poate imputa instituției.

Citește și: Prima REACȚIE din PSD dupa…