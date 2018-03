Stiri pe aceeasi tema

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț Lupescu, ocupa…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Ministerul Sanatatii s-a autosesizat in cazul medicului batut de catre sotul unei paciente si a deschis o ancheta interna. Si oamenii legii s-au autosesizat in acest caz, astfel, polițiștii au deschis o ancheta unde se aduna probe.

- Rezultatul necropsiei lui Alexandru Țuțulica a aparut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cauza morții tanarului ar fi asfixierea, cauzata de un edem pulmonar. Alexandru Țuțulica, un tanar de 28 de ani, a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea șoselei de catre prietenii sai. Ionuț, șoferul…

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva. Magistratii Tribunalului Bucuresti…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- Liderul PAS, Maia Sandu, il acuza de ipocrizie pe ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, dupa ce acesta a declarat ca a venit la Ministerul Justitiei inclusiv pentru a reforma domeniul respectiv, in asa fel incat discutiile telefonice ale cetatenilor sa nu mai fie interceptionate ilegal.

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- McDonald’s a celebrat Ziua Internaționala a Femeii intr-un stil propriu. Astfel, sigla “M” a fost rasturnata, in așa fel incat sa semene cu litera “W”, de la “woman” (n.r. femeie, in limba engleza). „Pentru prima data in istoria brandului nostru, ne-am rasturnat emblematicele bolte”, a spus Wendy Lewis,…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta.…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- BAC 2018. Deși nu s-au facut cursuri din cauza condițiilor meteo, elevii inscriși in clasa a XII-a au trecut prin emoții mari. Și asta pentru ca au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației,…

- Un instructor auto a condus mașina din dreapta volanului, in Constanța, fara sa fie vreun cursant la volan. Barbatul a fost filmat de un alt șofer care a publicat imaginile pe Internet. Filmarea a fost vazuta și de polițiști care spun ca instructorul va fi sancționat. Un barbat aflat in trafic pe o…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "trebuie sa fim constienti de manipularile din spatiul media", cu referire la inregistrarile care au aparut in presa, sustinand ca le-a atras atentia procurorilor sa nu se exprime "intr-o maniera licentioasa" atunci cand iau declaratii in timpul…

- Premierul Viorica Dancila precizeaza ca i-a spus lui Tudorel Toader sa se duca la intalnirea cu ministrul Justitiei din Japonia, inainte de intoarcerea in Romania la solicitarea ei, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate referitoare la activitatea DNA. "Vreau sa fac o…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- "Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa vina in spatiul public sa prezinte acest raport si cred ca trebuie sa lasam justitia sa-si spuna cuvantul", a declarat luni Viorica Dancila, intrebata ce i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu DNA si procurorul…

- Dupa o pauza vocala cauzata de probleme de sanatate și mai ales de interlopi, Florin Salam reincepe seria cantarilor fara numar, fara numar. Daca ANAF-ul nu a gasit o metoda de impozitare mai eficienta pentru dedicațiile de zeci de mii de euro, interlopii par sa fie cei care beneficiaza de impozitul…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a Tineretului ALDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia…

- "Este vorba despre un om fara adapost, cu varsta intre 45 si 50 de ani, descoperit injunghiat si incendiat in municipiul Galati, pe strada Lebedei, intr-o casa dezafectata", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. Parchetul a deschis…

- Scandalul iscat in jurul Serviciului de Protectie si Paza trece la un alt nivel. Europarlamentarul Norica Nicolai sustine ca este nevoie de o ancheta parlamentara care sa decida daca informatiile aparute in spatiul public au vreun sambure de adevar sau nu. "Implicarea oricarui serviciu in politica…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- In urma cu cateva luni, fratele vitreg al Biancai Dragusanu a fost snopit in bataie de jandarmi si politisti, alaturi de prietenul lui, dupa ce au fost confundati cu doi infractori periculosi, la Mosnita, o localitate din judetul Timis.

- Angajatii Companiei Nationale de Drumuri muncesc din greu zilele acestea! Dar nu, nu la sosele si autostrazi, asa cum v-ati astepta. O echipa a fost surprinsa în timp ce cara, cu masina companiei, moloz, geamuri si usi.

- Ministrul Sanatații a solicitat DSP Prahova o ancheta in cazul medicului de la Spitalul din Baicoi care a rupt fișa de internare a pacientului. Potrivit unei inregistrari aparute in spațiul public, doctorița, furioasa pe aparținatorii bolnavului, intr-un acces de furie, a rupt fișa medicala cu care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Potrivit agentiei France Presse, care citeaza surse judiciare, fotbalistul argentinian nu va face obiectul unei puneri sub acuzare in acest dosar. In luna iunie, Di Maria a platit doua milioane de euro fiscului spaniol intr-un caz de evaziune fiscala. El a recunoscut atunci doua delicate fiscale, iar…