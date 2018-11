Modificarile efectuate in alcatuirea guvernului nu fac altceva decat sa-i rasplateasca pe social-democratii fideli liderului partidului, spune presedintele PNL, Ludovic Orban. Ludovic Orban: Aceasta remaniere nu aduce nimic bun in functionarea guvernului, nu va face altceva decat sa aduca alti incompetenti, alti oameni care nu au nicio legatura cu domeniul in care isi vor desfasura activitatea, care sunt selectati pe unicul criteriu al fidelitatii, al slugarniciei fata de Dragnea. Liberalii mai considera ca PSD a esuat in respectarea promisiunilor fata de pensionari, in conditiile in care o schimba…