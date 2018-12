Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Madalina Dobrovolschi, a declarat ca seful statului ”nu a avut sub nicio forma intentia de a incalca dreptul la demnitate al persoanelor care sufera de autism” si isi cere scuze daca sunt persoane care s-au simtit lezate.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut o gafa, marti, intr-o declaratie publica. Acesta a vorbit despre „autisti”, in contextul intentiei Guvernului de a da o ordonanta de amnistie si gratiere. Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi a declarat, ulterior, ca seful statului „nu a avut…

- Președintele Klaus Iohannis și-a cerut scuze daca au fost persoane care s-au simțit lezate dupa ce a afirmat ca, daca ne uitam in urma, la ce s-a mai intamplat cu guvernele pesediste, "nu putem sa ne facem ca suntem autiști și ca nu se discuta despre ordonanța pe amnistie și grațiere". Iohannis: Nu…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, marți seara, ca, daca ne uitam in urma, la ce s-a mai intamplat cu guvernele pesediste, "nu putem sa ne facem ca suntem autiști și ca nu se discuta despre Ordonanța pe amnistie și grațiere".

- El a mai spus ca Guvernul are "o agenda oculta" si a amintit ca ultima data cand Executivul a dat o ordonanta precum cea pe amnistie si gratiere aproape a fost o revolutie, deci o problema majora de ordine publica. Presedintele a apreciat ca pana la urma nu se va da ordonanta pe amnistie si gratiere,…

- „Da, am solicitat agenda, cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in persepectiva. Ne pregatim pentru presedintie si chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu sunt simple. Am constatat din partea doamnei premier o dorinta de colaborare, in repetate randuri m-a invitat. Iata ca voi colabora, voi merge…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Pe langa discutiile cu liderul ALDE, in privinta pasului pe care au de gand sa il faca reprezentantii Coalitiei de guvernare in lipsa unui raspus de la Cotroceni referitor la cele doua propuneri de ministri trimise Presedintiei spre aprobare, Liviu Dragnea asteapta ca membrii Guvernului sa revina de…