- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Dambovita, ca nu a existat nicio discutie legata de remaniere si ca evaluarea ministrilor se va face in coalitia de guvernare PSD- ALDE, dupa ce au fost vehiculate schimbari in noul Cabinet. "Aceasta informatie legata de remanierea guvernamentala…

- Andrei Gheorghe a murit. Direct, de multe ori folosind limbaj licențios, Andrei Gheorghe spunea ce avea de spus. Andrei Gheorghe a fost acuzat ca, la intr-o emisiune de la Radio Romania Actualitați, a jignit ascultatorii. Aceasta avea sa fie ultima mare controversa legata de omul de radio care nu se…

- Fu Xuewei este o antreprenoare din China in varsta de 25 de ani. Tanara a publicat pe internet mai multe fotografii cu ea imbracata in rochie de mireasa la brațul unui domn in varsta. Fotografiile de nunta au devenit virale, insa povestea din spatele lor i-a impresionat pana la lacrimi pe internauți.…

- China, Iran, Kazahstan, Belarus, Venezuela, Bolivia și Cuba se numara printre statele care au trimis cele mai bune urari președintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a fost reales în funcție.

- "Nu știam ca a fost prins. Niște ceasuri mi-a furat. Important este sanatatea mea si a familiei. Nu-s lucruri bune, nu-mi face placere sa vorbesc despre asa ceva. Din pacate, ele exista, n-avem cum sa le evitam. In rest, un ceas, doua, eu le fac pe toate. Depind de mine. Important sunt eu și familia…

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, a dat publicitatii un comunicat prin intermediul site-ului oficial al echipei antrenate de Razvan Lucescu, in care isi cere iertare pentru reactia avuta la finalul meciului AEK Atena. Savvidis, care a intrat pe teren inarmat, a precizat ca nu a amenintat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. RISE Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintelui PSD, Liviu…

- Criza imunoglobulinei este din ce in ce mai mare. Ministerul Sanatații a luat decizia declanșarii Mecanismului European de protecție civila in vederea asigurarii cantitații necesare de imunoglobulina pentru tratamentul pacienților romani. Mama unei fetițe de 12 ani din Timișoara care necesita tratament…

- Gest uriaș pentru copiii cu autism: Simona Halep, la un eveniment caritabil la Indian Wells! ”Tennis With The Stars” s-a intitulat evenimentul la care liderul mondial a luat parte. Incasarile realizate vor ajunge in conturile unei fundații caritabile care ii sprijina pe copiii cu autism. Sursa foto:…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati si ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila,

- O mama din Baia Mare cauta o masina care l-a lovit pe fiul ei pe o trecere de pietoni. Intamplarea a avut loc in cursul zilei de luni, 5 martie pe strada 22 Decembrie. Copilul a fost lovit de catre o masina care a parasit locul accidentului, ba mai mult, soferul, in loc sa-si asume […] The post Se cauta…

- Davide Astori iși prelungise ieri contractul cu Fiorentina! Mesajul cutremurator al lui Buffon! Davide Astori a incetat din viața dupa ce a suferit un infarct in somn , noaptea trecuta. El a fost gasit fara suflare de colegii lui, care erau obșnuiți ca Astori sa coboare primul la masa. „Corriere Fiorentino”…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Anuntul rasunator facut joi de Vladimir Putin în legatura cu noile arme ruse "invincibile" arata ca Moscova "încalca tratatele" privind controlul rachetelor, a reactionat Departamentul de Stat american, scrie AFP.

- Criza constructorilor este a Din cauza lipsei fortei de munca, investitiile demarate au un ritm lent de executie, iar societatile existente evita sa mai lucreze in interiorul oraselor. Si primarii comunele se confrunta cu acelasi fenomen, existand riscul ca multe proiecte sa nu mai fie realizate. tat…

- Deputatul liberal Marius Bodea a atras atentia, duminica, de faptul ca sistemul „Big Brother“ pe care Primaria Iasi intentioneaza sa il implementeze este „un tun“ al administratiei locale, conduse de primarul Mihai Chirica, camerele fiind de trei ori mai scumpe decat altele achizitionate in tara.

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a facut joi un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa nu declanseze o criza" in sistemul de justitie. "Fac un apel catre Tudorel Toader sa nu declanseze o criza fara motiv in sistemul de justitie. Remarc ipocrizia liderilor PSD si ALDE care au transmis ca…

- Costel Enache a fost nemultumit de prestatia echipei in partida cu Viitorul, in urma careia campioana a ajuns pe locul patru si are sanse mari sa prinda play-off-ul. La malul marii, moldovenii au pierdut cu 2-1 si au iesit definitiv din calculele calificarii in play-off. Antrenorul…

- Maia are 12 ani și de 209 zile nu și-a mai primit tratamentul pe care, teoretic, ar trebui sa i-l asigure statul roman. In Romania insa, imunoglobulinele au fost retrase de pe piața in iulie 2017 și, de atunci, a curs cu promisiuni neonorate. Mama Maiei are un nou mesaj dur pentru autoritați.

- Ionut Lupescu candideaza pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand a avea loc la 18 aprilie. "Kaiserul" se anunta un rival redutabil pentru actualul presedinte, Razvan Burleanu. "N-as fi fost aici daca lucrurile ar fi mers bine. E si o datorie a noastra, a celor…

- FCSB a invins-o pe Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Harlem Gnohere a fost eroul steliștilor, marcand singurul gol al partidei, in minutul 30. Varful francez a vorbit despre meci și a laudat publicul de pe Arena Naționala. "Victoria…

- Presedintele CSM Simona Marcu a declarat, intr-o conferinta de presa, ca solicita tuturor institutiilor din sfera autoritatii judiciare ca, in limitele legale si cu respectarea drepturilor persoanelor, sa urgenteze procedurile care ar putea reda increderea cetatenilor in sistemul...

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Traian Basescu a vorbit, vineri seara la Romania Tv, urmare dezvaluilor facute de Dan Andronic, despre controversata intalnire- confirmata de DNA, de Dinu Pescariu și procurorul Iorga Moraru- dintre .efa DNA și tenismanul Dinu Pescariu. Fostul președinte a devoalat și cine ar fi putut fi președintele…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 de poliție din Capitala ca urmare a unei plangeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, Marin Bucurescu, Alexandru Stici și Marcel Paraschiv. Toți reclama ca…

- Pentru a doua oara saptamana aceasta, indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 1.000 de puncte in cadrul unei corectii a pietei de capital, iar bursa de la New York a inchis pe scadere cu 4,5% joi, inregistrand o scadere totala de 10% fata de maximul istoric atins in urma cu doua saptamani,…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al BNR, a dat asigurari ca, desi indicele bursier Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din vara anului 2011 incoace, nu vine criza. "Prima idee, cea mai importanta, este ca nu vine criza, in ciuda scaderilor de la bursa. Nu vine criza, desi…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Criza economica a devenit pentru unii un subiect care starnește atat furie, cat și deznadejde. De-a lungul anilor am fost „hraniți" cu informații, dar ni s-au taiat și aripile catre speranța de a trai și zile mai bune. Cei mai afectați sunt tinerii. Se pare ca oricat te-ai stradui, ai invața și ai cauta…

- Romania are cei mai multi elevi din ciclul primar raportati la un cadru didactic din UE, fiind la egalitate cu Cehia, potrivit unui raport realizat recent de Monitorul Social. Din acest motiv la noi s-a dezvoltat fenomenul claselor supraaglomerate cu peste 30 de elevi, despre care specialistii in Educatie…

- Prezentatorii de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au fost pusi "la congelare", dupa ce au pierdut un pariu. Razvan Simion si Dani Otil au luat bataie la biliart de la Flavia Mihasan si Amalia Stefania, astrologul emisiunii, iar pedeapsa a fost sa patineze goi pe gheata. Cum sunt adevarati gentlemani,…

- Dupa neasteptatul esec cu Villarreal, 0-1, pe Santiago Bernabeu, se poate spune ca R. Madrid a intrat in criza. "Galacticii" se afla acum la 19 puncte in urma liderului FC Barcelona, o valoare incredibila pentru doua echipe aflate de obicei la mica distanta una fata de cealalta in clasamentul din La…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- "Romania, pusa la colț in an de sarbatoare!Nu este ceea ce meritam, dar avem ceea ce au votat majoritatea romanilor, cei care stau cu mana intinsa la stat. Criza politica in care ne-a bagat Dragnea din nou arata cat de ușor se poate prabuși o țara fara sa fie amenințata de vreun pericol…

- Prima reactie a sefului statului la razboiul din PSD. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a povestit jurnalistilor ca i-a spus lui Klaus Iohannis ca ar fi ironic sa isi incheie mandatul tocmai azi, de Ziua Culturii.

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de demitere a sefului Politiei Romane a fost ignorata ieri de premierul Mihai Tudose. Acesta a anuntat in sedinta de Guvern ca Bogdan Despescu, seful IGPR, are la dispozitie o saptamana sa prezinte un plan pentru remedierea situatiei care a dus ministerul…

- Actorul Alexandru Arșinel a ajuns in aceasta dimineața la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj. Alexandru Arsinel este audiat de procurorii DIICOT, joi dimineata, in dosarul medicului Mihai Lucan.…

- "Daca v-as spune ce i-am oferit lui Lukaku pentru a ramane la Everton nu m-ati crede. El si cu agentul sau au venit la ferma, pentru a semna contractul, dar Lukaku a primit un telefon de la mama lui. I-a spus ca a fost intr-un pelerinaj in Africa si un fel de mesaj voodoo i-a transmis ca trebuie…

- Președintele PSD Vaslui, unul dintre cei mai vechi lideri locali ai partidului, dezaproba ideile prezentate de catre președintele executiv al PSD Niculae Badalau intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor de partid in care critica actuala conducere a PSD pentru ”suspendarea democrației interne”. In…

- 1. Noul CSM a preluat „greaua moștenire” a celui vechi. A fost aleasa noua conducere a CSM, mandatul de președinte revenindu-i la limita (10 - 9) judecatoarei Simona Marcu. Procurorii l-au susținut, ca vicepreședinte, pe Codruț Olaru. Iohannis a participat la ședința și s-a angajat sa-i sprijine in…

- Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai prolifici investitori din lume, anunta începutul unei noi crize globale, &"cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii, scrie Business Insider. Miliardarul american s-a mutat în Asia.

- Razvan Botezatu a ales sa-i faca o surpriza de proportii mamei sale. A luat avionul și a plecat in Germania, acolo unde ea locuieste, fara sa o anunțe. Ajutat de sora lui, acesta a trezit-o din somn, iar reactia mamei sale cand i-a vazut este mai mult decat emotionanta.

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,