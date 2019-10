Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, sambata, ca nu este o mare surpriza faptul ca echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma ratarilor numeroase ale sportivelor din calificarile Campionatelor Mondiale care se desfasoara in aceste zile la Stuttgart (Germania). ”Nu cred ca e o mare surpriza ca Romania nu s-a calificat. Nu e prima data cand nu se califica. Surpriza e faptul ca au ratat foarte mult. Si nu stiu exact de ce se intampla acest lucru. E greu sa spun pentru ca nu sunt acolo, in sala. Daca as fi o saptamana,…