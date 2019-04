Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Sezonul 5 „Insula Iubirii” va incepe in curand la Antena 1 și deja au fost deja dezvaluite trei dintre ispitele care vor testa relațiile in sezonul 5: doua masculine și una feminina. La finalul sezonului 4, telespectatorii au aflat ca Ionuț Gojman, concurent alaturi de Mirela, se va intoarce in sezonul…

- Asteptarea a luat sfarsit in vacanta de lux din Cuba pentru Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii". Bruneta a fost ceruta in casatorie si, invitata in platoul emisiunii "Agentia VIP", a povestit tot!

- Mirela, fosta concurenta la Insula Iubirii, a ramas in relații foarte bune cu ispita Mircea. Cei doi sarbatoresc un an de prietenie pe Facebook. Pe contul sau de socializare, Mirela a distribuit un filmuleț creat pentru sarbatorirea unui an de pretenie pe Facebook cu Mircea, ispita de la Insula Iubirii.…

- Mircea, fosta ispita la show-ul Insula Iubirii, a fost placut impresionat de un cadou pe care l-a primit. Acesta l-a aratat și celor care ii urmaresc activitatea in mediul online. Mircea, cel care a reușit sa o cucereasca pe Mirela la emisiunea Insula Iubirii, de la Antena 1, a primit un desen de…

- Au trecut cinci ani de când s-au stins din viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și nu a fost gasit niciun vinovat. Familiile îndurerate înca mai lupta pentru dreptatea persoanelor dragi pierdute.

- Viața Mirelei de la ”Insula Iubirii” nu a fost deloc ușoara. A trecut printr-un divorț dureros, iar cand spera ca participarea la emisiunea de testat fidelitatea ii va aduce stabilitate in plan personal, ea a fost nevoita sa puna punct relației pe care o traia.