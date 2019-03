Reacţia ministrului Transporturilor după scandalul locomotivelor deraiate. "E în derulare un contract de modernizare a căii ferate" Dupa ce doua trenuri pline cu oameni au deraiat ieri in doar cateva ore, in Arad și Brașov, cand un reporter i-a cerut explicații directorului de la CFR, acesta s-a suparat și i-a reproșat ca l-a trezit din somn, scrie antena3.ro. „Noi nu avem la momentul asta o cauza exacta. In ambele situații, nu cred ca e vorba de locomotiva, dar nu ma pot pronunța acum. Eu va pot spune ca nu au fost evenimente deosebite. Calatorii au fost in regula, deci nu s-a intamplat nimic deosebit", a spus directorul general de la CFR. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

