Reacţia ministrului Culturii în cazul directorului Filarmonicii: A depus contestaţie şi toate măsurile vor fi luate conform leg „Toate masurile vor filuate conform legii. In fiecare an, are loc o evaluare facuta de o comisie formata din specialisti si un reprezentant al ministerului Culturii si Identitatii Nationale a tuturor directorilor institutiilor din subordinea ministrului. Dupa evaluarea fiecaruia, se propune un punctaj de comisie. In momentul de fata suntem intr-o procedura datorita faptului ca domnul director in cauza a depus o contestatie la MCIN, care va fi analizata, conform legii, de comisia de contestatii”, a spus Breaz.



