Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, l-a informat pe ministrul Gabriel Les ca a sesizat Parchetul Militar al Curtii Militare de Apel, intrucat sunt suspiciuni privind derularea legala a procedurii de achizitie a corvetelor, achizitia fiind si suspendata pana la solutionarea dosarului.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat miercuri seara ca nu are "nicio problema" si sta "extrem de linistit" in ceea ce priveste modul in care se fac achizitiile militare, adaugand ca nu a avut niciodata, in calitatile oficiale pe care le-a detinut la acest minister, "nici divergente…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat miercuri seara ca decretul privind prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca, "s-a facut ilegal", adaugand ca "instanta este cea care va stabili" care este situatia de drept. "Am facut…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat marti ca asteapta raportul secretarului de stat pentru finalizarea achizitiei de corvete, insa a precizat ca este o procedura "extrem de complexa" si nu doreste sa "puna presiune" pe Departamentul pentru Armament. "Termenul pe care l-am dat (12…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat sambata, la Satu Mare, ca jertfa tinerilor care au murit la Revolutia din 1989 nu trebuie sa fi fost in zadar si ca lor "le datoram democratia". "Este un eveniment extrem de important din istoria noastra recenta. Ar trebui sa nu uitam momentele deosebit…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat miercuri seara ca anumite aspecte care tin de inzestrare nu merg asa cum s-a dorit. "A primit avizul (n.r. - pentru bugetul MApN, din partea CSAT). Ministerul Apararii Nationale merge mai departe cu acea asumare de 2%. Nu va ascund…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a anuntat miercuri seara ca nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii. "Nu voi prelungi acest mandat. Legea prevede un mandat de patru ani de zile cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…