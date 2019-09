Reactia Metrorex la informatia ca metroul ar putea circula doar dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Alstom ameninta cu suspendarea serviciilor de mentenanta la metrou incepand de luni, din cauza ca Metrorex nu i-a achitat facturi de 132 de milioane de lei, unele vechi de aproape un an. Astfel, metroul va avea un program de circulatie redus, adica ar...

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, s-a implicat decisiv, dupa ce compania Alstom, furnizor de servicii de intreținere, a notificat Metrorex pentu plata unor facturi restante de 132 de milioane de lei. Alstom a amenințat ca daca plațile nu vor fi facute, firma urma sa iși reduca activitatea de…

- Compania Alstom, furnizor de servicii de intreținere, a notificat Metrorex pentu plata unor facturi restante de 132 de milioane de lei, iar daca plațile nu vor fi facute, firma iși va reduce activitatea de saptamana viitoare, a declarat pentru MEDIAFAX Gabriel Stanciu, directorul Alstom Transport.Situația…

- Tanarul care a decedat in aceasta dimineata la la Popas Valu lui Traian era angajat ca bracardier la Spitalului Militar Constanta. Informatia a fost confirmata de reprezentantii unitatii sanitare. Soferul decedat era brancardier, in Sectia chirurgie generala din cadrul Spitalului Militar Constanta,…

- Familia lui Gino Iorgulescu a primit o veste cumplita in aceasta dimineața. Medicii le-au transmis ultimele vești despre starea lui Mario, fiul lor care a fost implicat intr-un tragic accident de circulație petrecut in Chitila și in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 24 de ani, Dani Vicol.

- Cinci persoane au fost reținute in urma perchezițiilor efectuate astazi de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale. Acestea au prejudiciat statul cu zeci de milioane de lei.

- USLM: "Cu toate ca Astaldi trebuia sa termine lucrarile la magistrala 5 de metrou Eroilor – Drumul Taberei in anul 2015, nu numai ca nu s-au terminat lucrarile , dar din cauza incompetentei reprezentantilor directiei juridice din cadrul Metrorex care au pierdut in instanta proces dupa proces (circa…

- Pecheziția locuinței lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimei din Caracal a inceput dupa aproximativ trei ore de la momentul in care s-a obținut autorizația, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta.Surse judiciare au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca autorizația…