- Ambasadorul Ungariei la Bucuresti a fost convocat la MAE dupa ce membri ai „Miscarii celor 64 de comitate“ au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc, ministerul considerand inacceptabile astfel de gesturi si facand apel la autoritatile ungare sa asigure inviolabilitatea…

- "Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau…

- Atacul asupra Ambasadei Romaniei din Budapesta, prin care mai mulți extremiști maghiari au acoperit stema Romaniei, aflata pe cladire, cu un steag al Ținutului Secuiesc a fost comentata, in termeni duri, de catre europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, potrivit cronicaromana.net.“Romania…

- MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii Romaniei, dupa ce Ambasada Romaniei din Ungaria a fost vandalizata.

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima preocuparea fata de "atitudinea provocatoare" a Miscarii "Celor 64 de comitate", subliniind ca incidente precum acoperirea stemei de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. "Ministerul Afacerilor…

- Ministerul roman de externe a reacționat oficial luni la incidentele de la Ambasada din Budapesta, condamnand provocarea Mișcarii „Celor 64 de comitate”, și a anunțat ca va avea o discuție cu ambasadorul Ungariei din București. Comunicatul MAE: Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, in urma noului episod tensionat dintre Ungaria și Romania. Mai mulți membri ai gruparii extremiste ungare „Mișcarea celor 64 de Comitate” au acoperit placa de la Ambasada Romaniei cu un steag al Ținutului Secuiesc. Incidentul a avut loc in noapte de…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, in urma afirmațiilor facute de premierul Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Ministrul de externe Peter Szijjarto a considerat inacceptabila aceasta formulare a oficialului…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, "toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat de Ministerul de Externe din Ungaria, in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose. Redam comunicatul remis de MAE: „Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de…

- Reactia MAE dupa convocarea a ambasadorului roman la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe foto: Arhiva Ministerul de Externe confirma convocarea ambasadorului român la Budapesta si precizeaza ca declaratiile facute de prim-ministrul României atrag atentia asupra responsabilitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la criticile venite de la Budapesta in urma declarațiilor facute de premierul Mihai Tudose. MAE atrage atenția asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale pentru asigurarea respectarii legii și subliniaza contextul in care au loc discuțiile…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima, prin comunicate de presa, “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, in urma afirmațiilor facute de premierul Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Ministrul de externe Peter Szijjarto a considerat inacceptabila aceasta formulare a oficialului…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor arbora pe instituții steagul Ținutului Secuiesc, excluzand din start ideea autonomiei acestora. Șeful Uniunii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- Alerta a fost emisa ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei si este in vigoare pana joi, ora locala 14,00, informeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri. Conditiile meteorologice prognozate avertizeaza cu privire la cresterea…

- Potrivit unui comunicat MAE, cea mai afectata zona va fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate ca rafalele de vant sa atinga viteze de pana la 115 km/ora. Sursa citata mai precizeaza ca Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizeaza ca, din cauza vantului puternic, exista posibilitatea…

- Potrivit MAE, Institutul olandez de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic pentru miercuri, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate rafalele de vant de pana la 115 kilometri la ota. ”Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizeaza ca din cauza…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat, vineri, la scrisoarea comuna transmisa de ambasadorii a șapte state membre UE ca urmare a modificarilor aduse legilor justiției. Oficialii romțni afirma ca sunt deschiși la un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile cu…

- Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm si 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Aeroportul Luton din Londra a fost inchis, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. Peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore, dupa ce ninsoarea abundenta a dus la oprirea curselor, sustin…

- Consulatul General al Romaniei la Bonn se intereseaza de soarta romanilor care locuiesc intr-un imobil care a luat foc astazi in localitatea germana Bergkamen, arata Ministerul Afacerilor Externe.

- Totodata, pentru aceeasi perioada (23 - 24 noiembrie 2017), a fost emis un cod roșu de avalanșa (nivelul 4 - maxim pe scala internaționala de risc de avalanșa) pentru zone extinse din Rogaland și Hordaland. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Sindicatul Lucratorilor de la metroul din Atena a anuntat intrarea in greva pe o perioada de 24 ore, incepand cu data de 21 noiembrie 2017.Pe perioada grevei, va fi anulata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe rute maritime/ navale in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu și Igoumenitsa au anunțat o noua greva, de 24 de ore, incepand cu ziua de vineri. Potrivit unui…

- Conform unui comunicat de presa al MAE, de vineri, transportul public și administrația de stat vor fi cele mai afectate, fiind anunțate perturbari semnificative la nivelul transportului aerian, feroviar, maritim și al transportului in comun din Italia. De asemenea, sindicatul USB a anunțat manifestații…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate atacul terorist care a avut loc aseara, la New York, soldat cu numeroase victime. De asemenea, transmite condoleante familiilor victimelor si exprima intreaga speranta pentru recuperarea rapida a persoanelor ranite. In aceste momente dificile, Ministerul…

- Implicatiile Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, prezentate de MAE intr-un clip informativ - VIDEO Campania de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“ continua la Londra, iar MAE a lansat un clip informativ privind implicatiile pe care…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ despre implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. In acesta tara, traiesc 328.000 de romani. Videoclipul a fost postat pe site-ul institutiei, pe pagina de Facebook, pe YouTube si pe pagina Ambasadei Romaniei in Regatul…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ despre implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. In acesta tara, traiesc 328.000 de romani.Videoclipul a fost postat pe site-ul institutiei, pe pagina de Facebook, pe YouTube si pe pagina Ambasadei Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova informeaza ca miercuri, 18 octombrie, la ora 05.45, pe autostrada M1, la 65 de kilometri de Budapesta, un automobil parcat pe carosabil si care se deplasa spre Cehia a fost lovit de un camion inmatriculat in Romania.