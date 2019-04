Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a incercat sa-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind rolul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, potrivit raportului Mueller dat publicitatii joi, relateaza AFP si Reuters. Pe 17 iunie 2017, presedintele american i-a "ordonat"…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'in totalitate controlat' de Rusia si ar actiona in favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata impreuna cu doua mass-media germane - publicatia…

- ​Procurorul general al SUA, William Barr, nu se va recuza de la supravegherea anchetei privind amestecul rusesc în alegerile din 2016 și a posibilelor legaturi dintre Donald Trump și Moscova, a declarat luni purtatoarea de cuvânt al Departamentului de Justitie, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat luni seara, in contextul anchetei Camerei Reprezentantilor, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala, denuntand o "farsa politica", relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.Intrebat daca va coopera in investigatia lansata de Comisia…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…

- Rusia si Turcia au convenit luni asupra necesitatii de a lua masuri decisive pentru a stabiliza situatia in provincia siriana Idlib, dupa convorbiri care au avut loc intre ministrii apararii din cele doua tari, a anuntat agentia de presa rusa Ria Novosti, relateaza Reuters. Anuntul facut…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…