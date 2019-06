Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica, ca procurorul care a luat cu forța copilul din Mehedinți, pentru adopție, ar trebui sa demisioneze deoarece "nu e negociabil ce a facut". Senatorul a mai spus ca cel care trebuia sa ia copilul, pașnic, trebuia sa fie un executor judecatoresc,…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, a povestit cum au ajuns la Sorina, fetița de opt ani, pe care, acum, au adoptat-o."Am luat decizia s-o adoptam cu mulți ani in urma. Fata noastra, care atunci avea cinci ani, a jucat intr-o piesa de teatru musical. Povestea este intr-un orfelinat…

- Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, a precizat ca a revizuit o plangere penala a unui ONG, care va fi depusa la Secția pentru anchetarea magistraților impotriva procurorului care ar fi bruscat fetița din Mehedinți. Este vorba despre FACIAS - Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor…

- Inițial, oamenii s-au strans in fața primariei din Baia de Arama, județul Mehedinți. Dupa aproximativ doua ore, aceștia s-au pus in mișcare catre Craiova, acolo unde se crede ca fetița este alaturi de familia adoptiva. Dupa mesaje de susținere a Sorinei, oamenii au inceput sa scandeze impotriva corupției. …

- Familia adoptiva a fetiței de 8 ani din Mehedinți a facut, duminica, publice noi imagini, filmate chiar de mama fetei, pentru a demonstra protestatarilor ca aceasta este bine. Oamenii care au ieșit in strada in Baia de Arama au cerut sa vada imagini cu fetița.

- Politistul Viorel Teaca are o reactie categorica, intr-o postare pe Facebook, in cazul Sorinei, fetita de 8 ani luata cu mascatii de la familia din Baia de Arama pentru a fi data familiei adoptive din SUA. Omul legii cere stoparea abuzului emotional de orice natura asupra copiilor si pedepsirea aspra…

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.