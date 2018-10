Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda a avut o reacție de-a dreptul șocanta, dupa ce in spațiul mediatic s-a anunțat ca prezentatoarea Tv Gabriela Cristea e insarcinata pentru a doua oara. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, declarația uluitoare a artistului.(CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI CU BURTICA…

- Laura Cosoi a postat o alta fotografie cu fetița și a incins spiritele pe Instagram. De data aceasta, Laura sta pe o banca și o ține pe micuța in brațe. Deși este greu de observat, un privitor iși poate da seama ca Laura alapteaza fetița. Dar nu din aceasta cauza au izbucnit comentarii și s-au […] The…

- Cunoscuta actrița americana, Kate Hudson, a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau. Actrița e intr-o relație de un an și jumatate cu muzicianul Danny Fukikawa, fiind primul lor copil impreuna. Fetița se numește Rani Rose și s-a nascut marți, potrivit CNN. Actrița a facut marele anunț pe contul…

- Anamaria Prodan, apariție șocanta pe pagina sa de Instagram. Impresara i-a determinat pe urmaritorii sai sa reacționeze instantaneu dupa ce a postat o fotografie in care era imbracata surprinzator. Este vorba despre un trenning, negru cu portocaliu, la care Anamaria a asortat o șapca portocalie. Vizitatorii…

- Emoții mari pentru Nadir! Astazi artistul va deveni tatic pentru a doua oara și așteapat, cu nerabdare, sa-și stranga baiețelul la piept. Dis-de-dimineața, Nadir a plecat impreuna cu iubita lui la spital. Georgiana va aduce pe lume un baiețel, iar parinții deja au ales un nume pentru cel de-al doilea…

- Cantarețul britanic Robbie Williams și soția sa, actrița americana Ayda Field, au devenit parinți pentru a treia oara, cu ajutorul unei mame surogat, iar copilul, o fetița, a primit numele Colette „Coco” Josephine, potrivit contactmusic.com. Field a facut acest anunț pe contul sau de pe platforma Instagram.…

- In varsta de 38 de ani și tatic de fetița de aproape doi ani, Victor Slav se ține de șotii, scrie cancan.ro El a urcat pe Internet o imagine in care este o ecografie facuta in timpul unei sarcini destul de avansate, iar pe acesta era scris mesajul: "Poza cu mine ultima data cand am dormit suficient".…