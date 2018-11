Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea cu Razvan de la „Insula Iubirii” surprins in timp ce lucra la o benzinarie a starnit reacții incredibile in mediul virtuali. La cateva zile, dupa ce fotografia a facut furori, iubitul lui Cati a avut prima reacție. “Nu imi este rușine ca muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni…

- Tomy de la "Insula Iubirii" a jignit-o destul de dur pe un grup pe retelele sociale pe Hannelore, facand-o "femeie usoara", scrie spynews.ro. Reactia blondinei nu a intarziat. Citeste si INSULA IUBIRII. Confruntare URIASA. Mari si Iulian au dat cartile pe fata. "Te crezi mai destept?!"…

- Mircea de la „Insula Iubirii” a fost una dintre cele mai vanate ispite masculine. Cu toate acestea, norocoasa cea mai mare a fost Mirela, caci cei doi s-au apropiat rapid și chiar și-au „furat” un sarut, unul altuia.

- Dupa ce a participat la cea mai aprinsa ceremonie a focului din acest sezon, Razvan recurge la un gest socant, ca reactie impotriva demascarii pe care echipa emisiunii o realizase cu o seara in urma. Razvan Manea face greva foamei, in semn de protest.

- Bogdan a fost chemat la ceremonia focului pentru a vedea imagini cu Hannelore, in cea de-a unsprezecea ediție a emisiunii „Insula Iubirii”. Concurentul a avut o reacție uimitoare dupa ce a vazut filmari cu iubita lui in preajma lui Andi.

- Razvan Manea a surprins telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" inca din prima ediție, adoptand o atitudine indrazneața in fața camerelor. Concurentul "i-a declarat razboi" ispitei Raul, cel cu care Cati, femeia alaturi de care a venit insoțit la emisiune, a petrecut primele zile.

