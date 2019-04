Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka, liderul WTA, a avut o reacție surprinzatoare la aflarea veștii ca Simona Halep (2 WTA) a decis luni sa se retraga de la turneul de la Stuttgart. „Sper sa se insanatoseasca. Cred ca este afectat si turneul pentru ca este o jucatoare grozava pe zgura. Ma influenteaza si pe mine deoarece era…

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a anunțat astazi ca se retrage de la turneul din aceasta saptamana de la Stuttgart. Jucatoarea noastra a ales sa abandoneze din cauza unor probleme la șold, acumulate in timpul meciului dramatic cu Caroline Garcia (21 WTA) din Fed Cup, pe care l-a caștigat in trei ore,…

Simona Halep (2 WTA, 27 de ani) a anunțat in urma cu scurt timp ca nu va participa la turneul de la Stuttgart din aceasta saptamana. Simona Halep are mici probleme la șold, aparute in timpul meciului cu Caroline Garcia din Fed Cup, și a luat decizia de a se retrage de la turneul german in urma unei…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, duminica, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar Romania conduce cu scorul de 2-1 in intalnirea cu Franta din semifinalele Fed Cup 2019.