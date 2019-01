Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Draghici a recționat dupa ce președintele Klaus Iohannis și-a anunțat refuzul de a-l desemna in funcția de ministru al Transporturilor, iar pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Mircea Draghici considera ca ar fi avut șansa de a intra in istorie, prin construcția de noi…

- "Pacat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie! Dumneavoastra ați fi dat un semn de normalitate și ați fi aratat ca doriți sa colaborați, iar eu aș fi putut demonstra ca sunt un bun partener in proiectele pentru țara. Din pacate, ați ales altceva! Ați ales…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri ca va respinge propunerile premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii, și anume, Mircea Draghici și Lia Olguța Vasilescu.Președintele spune ca va vedea ce propuneri va face PSD și le va analiza. Social-democrații…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, la Palatul Victoria, ca și-ar dori sa poarte vineri o discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema situației de la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Dancila a spus ca și-ar dori ca discuția sa aiba…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Tudorel Toader a fost chemat din nou la sedința PSD pentru a contracara decizia lui presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici…

- Respins ca ministru, Laufer il face pe Iohannis antisemit. Reacția purtatorului de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Marti, 20 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a aprobat remanierea guvernamentala, el prezentand lista ministrilor pentru care a semnat decretul de numire in functie,…

- Lia Olguța Vasilescu a fost propusa pentru preluarea portofoliului Ministerului Dezvoltarii Regionale și va ocupa și funcția de vicepremier in interiorul Guvernului Dancila dupa ce Klaus Iohannis a respins numirea ei ca ministru al Transporturilor. Totodata, Mircea Draghici este propunerea…