Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți craioveni au avut o mare surpriza, in aceasta dimineața, cand au coborat in parcare. Șoferii a 11 autoturisme s-au trezit, peste noapte, fara numere la mașini. Au sunat imediat la 112, pentru a anunța incidentul, iar acum se cauta faptașul/faptașii și, mai ales, motivele pentru care au comis…

- „Adevarul“ a dezvaluit duminica seara ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, n-a scos un cuvant in sedinta de vineri a Comisei de la Venetia. Toader s-a aflat intr-o pozitia ingrata: de membru titular al Comisiei de la Venetia si de ministru al Justitiei, sustinut de o coalitie care a rescris Codurile…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, apare intr-o inregistrare postata pe Facebook de Aurel Radulescu, un personaj controversat. Ministrul primește binecuvantarea religioasa a lui Radulescu, fost candidat la președinția Romaniei in 2004 și fost condamnat pentru inșelaciune, acesta facandu-i semnul…

- Viorica Dancila ii incurca pe protestatari cu protestanții și ii bulverseaza probabil pe colegii socialiști de la Bruxelles. ”Tocmai am aflat de la Viorica Dancila, in plenul Grupului S&D, ca jandarmerita a fost “batuta cu bestialitate de protestanti”. Sper ca traducatorii au inteles ca este vorba de…

- Situatia din Romania, in urma protestului din 10 august, unde jandarmii au facut uz de gaze lacrimogene in exces, fapt cercetat si de Parchetul General, s-ar putea discuta chiar in plenul Parlamentului European, in prezenta premierului Vioricai Dancila, ca urmare a unei propuneri venite dinspre Grupul…

- Tudorel Toader anunța pe Facebook ca nu intenționeaza sa demisioneze de la Ministerul Justiției. Reactia ministrului vine dupa ce presa a relatat ca acesta ar fi cerut, mai intai, admiterea in Uniunea Notarilor Publici, fara examen, la Iasi, iar ulterior, suspendarea din aceasta calitate, pentru…

- ”A nu se confunda Protocoalele referitoare la infaptuirea justitiei, cu Protocoalele referitoare la educatia juridica in scoli!” a scris Tudorel Toader pe Facebook. Reacția ministrului justiției vine in contextul in care un judecator a publicat șase protocoale semnate de catre Tudorel Toader.…