- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Stam excelent. PSD n-a fost in stare sa-i gaseasca un contracandidat lui Dragnea, iar in Romania nu s-a descoperit un concurent care sa-l bata pe Iohannis la urmatoarele alegeri prezidentiale. Simtindu-se in vana, imbatabilul amfibiu si vascos a preluat modelul sasului elocvent ca un Trabant. Mai ales…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, care se inscrisese in cursa pentru functia de presedinte executiv al partidului inainte de Congres, dar s-a retras in ziua evenimentului, a scris, luni, pe Facebook ca sefii "au dorit un congres fara competitie si fara surprize, fara incredere si colegialitate", iar…

- "Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile. Eu unul, raman același! Imi pare rau ca a trebuit sa asistați la acest episod din istoria recenta a psd-ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters, el remarcand faptul ca in ”discursul paranoic al lui Dragnea” nu au existat „stanga”, „social-democratie” sau „european”.

- 'PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a institutiilor care acum ceva timp - sper, doar acum ceva timp - si-au uitat rostul si locul in societate. Legile de functionare a serviciilor secrete vor fi actualizate, dupa standardele de transparenta si proportionalitate ale…

- 'Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie, si as vrea sa nu uitam niciodata. In schimb, atunci cand oameni politici, sefi de institutii, oameni cunoscuti ai societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, prin declaratii antiromanesti, prin actiuni servile, indreptate impotriva intereselor…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a fost intrebata, vineri, dupa CExN, daca maine si-ar putea retrage candidatura la functia de presedinte executiv, ea evitand sa dea un raspuns transant. ”Mai e timp pentru asta; nu negociez nimic”, a spus Andronescu, scrie news.ro.Ea le-a multumit…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca o sa faca o asemenea greseala. Dupa congres o sa povestesc cum a fost atunci", a spus Liviu Dragnea, la Parlament.Gabriel Oprea a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul"…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept false informatiile aparute potrivit carora ar fi vizat de o ancheta in Brazilia pentru spalare de bani, el precizand ca "este o suparare si trebuie sa reincalzeasca ciorba asta, au reincalzit-o, eu nu o mananc". "Nu (am fost chemat acolo…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, are o reacție interesanta dupa ce zilele trecute premierul a stalcit de șase ori cuvantul „imunoglobulina”. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca nu gafele doamnei Dancila sunt principala problema și nu problemele de pronunție ale premierului…

- Cristian Tudor Popescu e de parere ca expresia "Statul paralel" va disparea și va fi inlocuita de "Statul mafiot". "Aceasta expresie, care insemna totusi o ideologie, va disparea", a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. "Statul la masa cu statul paralel - asta practica Dragnea",…

- E vorba despre votul pe care europarlamentarii PSD l-au dat in favoarea Poloniei și s-au poziționat impotriva votului pe care social-democrații europeni l-au acordat pentru sancțiuni. Excepție au facut Catalin Ivan și Daciana Sarbu care au votat impotriva Poloniei, la fel ca și social-democrații…

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: 'Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres'.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. 'Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului si in relatia…

- ”M-am inscris nu impotriva dlui Dragnea. E percepția greșita. (...) Nu pot sa ma abat de la principii pe care le-am respectat toata viața. Eu nu am solicitat funcțiile de premier și ministru al Educației, au aparut propunerile in CEx. Pentru funcția de ministru al Educației, a venit doamna Dancila…

- Iata dialogul integral, publicat de Dan Andronic in Evenimentul Zilei: "OPERAȚIUNEA «NOI SUNTEM STATUL», faza Sufrageriei pe fotbal. Reiau seria amintirilor cu ceva haios. Zic eu Era prin 2014, ma intalneam cu George Maior, șeful SRI, un om de care eram apropiat,…

- In vara anului trecut, in plin razboi Dragnea – Grindeanu, sute de social democrati din Timis s-au adunat la sediul PSD Timis pentru „a se uita in ochii lui Grindeanu” si pentru „a-i da taria de care are nevoie pentru a salva Romania de Dragnea, cel malefic si fara scrupule”. Acum, PSD Timis sustine…

- Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Liviu Dragnea a anuntat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) ca va propune ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre femei si barbati. ”Daca alegem vicepreședinții…

- Codrin Ștefanescu critica alegerea vicepreședinților pe regiuni: ”Unde vor incapea pe lista Liviu Pleșoianu sau Șerban Nicolae?, a spus el, inainte de ședința Comitetului Executv Național. ”Daca alegem vicepreședinții pe regiuni, unde vor mai aparea pe lista Liviu Pleșoianu sau Șerban Nicolae? Unde…

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor.Citește și: Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa lui Dragnea, dupa ce Maior a confirmat petrecerile la vilele SRI…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a dezvaluit cine sunt cei cu care a format Inițiativa Civica Romania 3.0 – Demnitate, Suveranitate, Dreptate. Aceștia susțin ca ”Alaturi de Dumnezeu” iși propun sa elibereze țara și ca ”Impreuna vom distruge statul paralel și nedreptațile din Romania.” Lista a…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca propunerea facuta de Comisia de etica a organizatiei judetene privind excluderea sa din Partidul Social Democrat (PSD) "pune intr-o lumina severa transparenta deciziilor in...

- Sondajul arata ca in 2018 cea mai mare amenințare la adresa Romaniei este ”criza economica” (10%). Este urmata de Politica/Politicienii (8%), Corupția (6%), Guvernul Actual (5%)- sondajul a fost realizat in perioada Guvernului Tudose. Lista continua cu instabilitatea politica, razboi, Legile Justiției,…

- Viorica Dancila a afirmat, dupa sedinta CEX a PSD, ca Ministerul Fondurilor Europene devine de sine statator, iar atributiile Ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de alte ministere. De asemenea, aceasta a prezentat lista completa a Cabinetului.

- „Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a declarat Dragnea la intrarea in sediul…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragea și Calin Popescu Tariceanu au avut joi o întâlnire în biroul președintelui Camerei Deputaților. Cei doi au purtat negocieri intense. Miza pentru PSD ar reprezenta-o Ministerul Energiei, cel pe care liderii PSD doresc sa-l…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni dimineața, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei” ca, cel mai probabil, partidul nu-și va alege luni seara viitorii miniștri din Guvernul Viorica Dancila, in ședința centrala a formațiunii urmand sa se stabileasca doar…

- Potrivit unor surse din interiorul partidului, senatorul Ecaterina Andronescu si-ar dori sa ajunga la Palatul Victoria. Insa, Andronescu ar putea sa nu aiba sprijinul taberei lui Dragnea, pentru ca prin discursul din CEX de luni a lasat sa se intrevada posibilitatea ca, in viitor, sa-l contracandideze…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Tensiunile din interiorul PSD se propaga la toate palierele partidului. Dupa ce președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose și organizarea unui Congres al PSD, organizația județeana Arad a TSD se dezice de propriul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a vorbit la Antena 3 si despre cine ar putea sa fie candidatul social-democratilor la urmatoarele alegeri prezidentiale. Numarul 2 din PSD sustine ca sunt mai multe nume puse in discutie, insa exclude posibilitatea ca PSD sa mearga in alegeri cu un candidat…

- Razboiul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan are ecouri puternice in PSD. Premierul a reușit sa starneasca revola unor colegi din tabara Dragnea. Deputatul Catalin Radulescu face apel la intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD pentru a se retrage sprijinul politic cuplului din…

- Boc: "Lucan nu mi-a cerut sprijin" + Il ameninta pe Ungureanu cu instanta Fostul premier Emil Boc a declarat, miercuri, la iesirea de la DIICOT, ca profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodata ajutorul in dosarul in care este cercetat, precizand ca a avut doua interventii la clinica particulara…

- Libertatea a aflat de ce refuza Alexandru Ionița prelungirea contractului cu Astra Giurgiu. Campioana din 2016 i-a propus fotbalistului de 23 de ani extensia cu doi ani a angajamentului scadent in decembrie 2018, cu un salariu lunar de 10.000 de euro, plus 50.000 de euro la semnatura. Alex Ionița trebuia…

- Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca la timp salariile profesorilor. Reacția liderului liberal vine dupa ce, spune aceasta, inspectoratele școlare au primit inștiințari despre faptul ca profesorii iși vor primi salariile cu o intarziere de cinci zile. Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Conducerea largita a PSD discuta astazi atat eventualitatea unor remanieri guvernamentale, cat si oportunitatea convocarii unui Congres extraordinar, in primavara, pentru depistarea unui prezidentiabil si operarea unor modifi cari ale Statutului

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- PSD vrea sa ștearga criteriile de integritate din statut. Este un alt motiv pentru care gruparea lui Dragnea vrea organizarea unui Congres în primavara astfel încât cei care sunt cercetați penal sa poata ocupa funcții publice în

- Dupa ce si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 de ani, brazilianul Kaka, ultimul castigator al balonului de aur inaintea hegemoniei lui Messi si Ronaldo, a primit un mesaj pe twitter din partea marelui Pele. ”O sa-mi fie dor sa te vad cu mingea la picior, ai fost un magician.…