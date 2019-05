Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, miercuri, la Craiova, la o vizita de lucru legata de autostrazi, ca e „foarte bine” ca premierul Viorica Dancila merge la referendum.„Asta e, ce autostrazi! N-am citit stirile astea, nu aveam cand”, a spus Dragnea, intrebat cum comenteaza anunțul premierului.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, de...

- ​Viorica Dancila reacționeaza dupa ce la mitingul PNL, deputatul Florin Roman le-a spus liberalilor ca pe „26 mai luptam cu tuta, analfabeta, Vasilica”. "Uitati-va la lista de europarlamentare a PNL! Au jignit femeile, dar nu au nicio femeie pe loc eligibil. Deci, este clar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului. Intrebat in ce relatii este cu premierul Dancila, Dragnea a spus: "Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim-ministru".…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, scrie Mediafax.Potrivit…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au casatorit pe 24 februarie, dar au facut petrecerea abia in week-end-ul trecut. Liviu Dragnea nu a lipsit dintre invitați, iar Viorica Dancila și aproape 500 de oameni au facut-o lata la Ișalnița, langa Craiova.Luni seara, la Romania TV, Lia Olguța…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, critica pozițiile publice ale președintelui PSD, Liviu Dragnea și a premierului Viorica Dancila, care au spus ca este ”circ” protestul romanilor pentru construcția de autostrazi. Radu Tudor susține ca liderii PSD nu ințeleg disperarea romanilor și ii avertizeaza…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, miercuri, la Parlament, ca soarta ministrului Tudorel Toader se va decide intr-o sedinta a coalitiei, vineri sau luni, dupa o discutie si cu premierul Viorica Dancila. "Lucrurile nu mai pot continua asa", a spus Dragnea, precizand ca sunt mai multe nemultumiri in…