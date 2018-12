Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Liderii PSD vor transa azi problema amnistiei si gratierii. „Ideea e sa stim, ori e alba, ori e neagra. Se discuta pe la colturi de amnistie si gratiere. Trebuie sa discutam in Cex daca mergem mai departe sau nu, ca sa inchidem acest subiect”, a declarat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, la Digi24.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu are pe masa un act normativ privitor la amnistie si gratiere si nu a discutat cu nimeni despre acest subiect. "Nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber sa-si spuna opinia, eu nu am avut nicio discutie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, de jurnalisti daca se lucreaza la o Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere. Acesta a raspuns ca pe masa sa nu exista niciun astfel de proiect si le-a reprosat jurnalisitlor ca este „a mia oara” cand il intreaba despre acest subiect,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Parlament, ca ordonanța pe amnistie și grațiere incepe sa devina „fetișul presei” și a apreciat ca este nevoie sa lucreze Guvernul și Parlamentul pentru o soluție de reparare a efectelor abuzurilor din justiție.„Ordonanța de amnistie și ...

- Liviu Dragnea susține ca in acest moment nu se pune problema remanierii lui Tudorel Toader, insa nu se știe ce se va intampla in continuare, menționand ca OUG de amnistie și grațiere nu va fi un motiv de inlocuirea in cazul niciunui ministru."Le-as sugera tuturor sa nu se mai victimizeze in…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anunțat, miercuri, ca PSD se va prezenta la consultarile de la Cotroceni pe tema modificarilor legislative din justiție. Intrebat daca va accepta sa semneze un pact pentru Justiție, social-democratul a raspuns ca nu vrea sa strice surpriza."Ma abtin. Nu vreau…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, în cadrul unei emisiuni televiizate, ca în România „trebuie data amnistie” din cauza abuzurilor din justitie si a magistratilor care au dosare penale. „La un moment dat, în aceasta tara,…