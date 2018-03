Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei care s-a produs la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou , Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat de presa condoleanțe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, ca in ceea ce priveste negocierile Romaniei pe Brexit, acestea arata foarte bine pentru noi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, la Parlament, ca perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, numai ca exista si stiri false care aduc o imagine negativa tarii noastre.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anunțat, joi, ca a inceput evaluarea ambasadorilor Romaniei, precizand ca a primit toate materialele solicitate si va face o evaluare „cantitativa si calitativa".

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Teodor Melescanu, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila a aprobat propunerea de ambasador al Romaniei in Israel, dar nu poate face public numele acestuia, deoarece asteapta decizia presedintelui Klaus Iohannis. El a mai spus ca evaluarea secretarilor de stat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii se afla subiecte din domeniul economic, recentele masuri luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe la importurile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, potrivit unui comunicat de presa al MAE, remis duminica AGERPRES. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale…

- "Nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activitatii ambasadelor si asta inseamna implicit si a sefilor de misiuni care raspund de activitatea diplomatica in exterior. E o chestiune care la noi se face anual, fiecare ambasada la sfarsitul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila privind inceperea evaluarii amdasadorilor, afirmand ca toate misiunile diplomatice vor fi evaluate, la fel si George Maior si ca evaluarea vizeaza sarcinile care revin fiecarei ambasade.

- Europarlamentarul Cristian Preda acuza coalitia PSD-ALDE ca vrea sa il lase fara ordinul Steaua Romaniei, pentru ca ar fi criticat la Bruxelles guvernele Grindeanu si Tudose. Preda va fi "judecat" pe 28 martie de Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, care ar putea propune presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat luni drept "foarte utila" solicitarea pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a facut-o ministrului de Externe, Teodor Melescanu, de a evalua ambasadorii si consulii României în

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat luni drept "foarte utila" solicitarea pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a facut-o ministrului de Externe, Teodor Melescanu, de a evalua ambasadorii si consulii Romaniei in perioada urmatoare, mentionand ca sunt o serie de ambasadori…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii, arata Ministerul Afacerilor Externe. MAE nu face insa nicio referire…

- In marja vizitei la Bruxelles, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi, 27 februarie 2018, o intrevedere cu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a pledat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc la Bruxelles, in favoarea mentinerii atentiei si sprijinului Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a prezidat, luni, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM), a informat MAE, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, reuniunea a fost organizata la Bruxelles in marja Consiliului Afacerilor Externe, la ea…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, i-a informat pe omologii sai europeni despre evoluțiile principale in domeniile prioritare de reforma, in cadrul reuniunii Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova „Prietenii Moldovei", la Bruxelles.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Reactii vizand raportul referitor la activitatea DNA Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat sustinerea pentru sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, dupa declansarea procedurii de revocare a acesteia de catre ministrul justitiei. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa intervina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa la Bruxelles, la Consiliul Uniunii Europene. Șeful statului a facut o declarație de presa inaintea participarii la Consiliu, in care a prezentat temele care vor fi dezbatute: alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor și

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, o declaratie de presa, inainte de sedinta Consiliului European de la Bruxelles, in care a criticat demersul lui Tudorel Toader de a cere revocarea sefei DNA si a punctat faptul ca partenerii externi ai Romaniei „clar vor fi nedumeriti“ de ceea ce se intampla…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, de la Bruxelles, ca partenerii externi ai Romaniei vor fi nedumeriti de cererea de revocare a sefei DNA, iar gestul ministrului Justitiei nu va duce la imbunatatirea imaginii Romaniei."Unii vor fi nedumeriți. Alții probabil iși vor pune și alte intrebari.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, de la Bruxelles, ca nu i-a placut prestația de joi seara a lui Tudorel Toader și a afirmat ca o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA.- in curs de actualizare

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si viitoarea componenta a Parlamentului European pentru 2019-2024.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca viitorul Romaniei este legat intr-o mare masura de stabilitatea si dezvoltarea regiunii Marii Mediterane, relatiile actuale dintre Romania si tarile din aceasta regiune fiind cu atat mai puternice cu cat ele "sunt cimentate de legaturile…

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau român, Teodor Melescanu. Vizita va include o întrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente" ar constitui "o incalcare grosolana" a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, joi, in cadrul unei declaratii comune de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz. Cei doi oficiali au raspuns…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ministrul Apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, seful diplomatiei romane salutand ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 31 ianuarie, o discuție cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bruxelles. Printre temele abordate au fost și modificarile legislative din domeniul justiției.„Cred ca așteptați sa spun macar o fraza despre abordarea pe legile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Președintele Klaus Iohannis se va intalnisi cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE, intr-un comunicat. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene vor fi Libia,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca a convenit cu omologul italian Angelino Alfano sa demareze pregatirea celei de a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. "România si Italia au o relatie economica excelenta cladita pe doua decenii de parteneriat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. Potrivit…