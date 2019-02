Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ilie Nastase a fost condamnat, miercuri, la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, dupa ce a refuzat recoltarea de probe biologice cand a fost oprit de politistii de la Brigada Rutiera. Judecatoria sectorului 1 a stabilit ca Ilie Nastase se face vinovat de cele…

- Ilie Nastase a dat de inteles ca nu va ataca decizia instantei. "Eu am recunoscut fapta in fața judecatorilor. Dar nu am ce comenta. Așa au decis oamenii, acum platesc. Asta e. N-am ce sa mai zic", a declarat Ilie Nastase pentru GSP. Ilie Nastase, condamnat la 9 luni de inchisoare cu…

- Fostul mare tenismen roman, Ilie Nastase a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1 la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, pentru ca ar fi condus sub influenta bauturilor alcoolice si a refuzat recoltarea probelor biologice.Potrivit Antena3.ro, decizia instantei nu este definitiva.Reamintim…

- Fostul lider mondial a primit mulțumit sentința dictata de Judecatoria Sectorului 1. "Nasty" a fost condamnat la 9 luni și 10 zile de inchisoare cu suspendare. Sentința nu este definitiva, ci poate fi atacata. Ilie Nastase se afla azi intr-o spalatorie, cand a fost rugat sa interpreteze sentința instanței: ”Mi-a…

- Ilie Nastase a fost condamnat la 9 luni și 10 zile de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva. In data de 25 mai 2018, Ilie Nastase, reținut, incatușat și s-a ales cu un dosar penal, dupa ce fost prins baut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice. Miercuri,…

- Ilie Nastase a fost condamnat miercuri, 27 februarie, la 9 luni 10 zile de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Sectorului 1. Fostul tenismen este acuzat de sustragere de la prelevarea de probe. Hotararea nu este definitiva, ci poate fi contestata la instanta superioara.Ilie Nastase…

- Alaturi de alti patru barbati, sotul Andei Adam a fost condamnat pentru infractiuni de falsificare a intrumentelor de plata electronica.Potrivit unor surse judiciare, la finalul anului trecut, sotul Andei Adam a fost condamnat de judecatorii Tribunalului Constanta la trei ani de inchisoare cu…