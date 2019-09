Stiri pe aceeasi tema

- "Reactia lui Jair Bolsonaro este demonstratia faptului ca G7 a fost in final util", a declarat ea dupa anuntul de marti facut de presedintele brazilian, conform caruia el este "deschis unui ajutor financiar din partea unor organizatii straine si chiar tari", cu conditia de a controla gestionarea…

- Oamenii de stiinta au ramas uimiti când au descoperit o insula plutitoare care se îndreapta spre Australia. Potrivit savantilor de la centrul NASA de observare a Pamântului, insula este formata din piatra ponce si ar fi aparut în urma eruptiei unui vulcan submarin.Citeșe…

- O insula plutitoare se indreapta spre Australia. Potrivit NASA, insula este formata dn piatra ponce și ar fi aparut in urma erupției unui vulcan submarin. Insula are aproximativ 60 de kilometri patrați....

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizeaza intr-o postare pe o retea de socializare ca atat timp cat va fi presedintele executiv al PSD nu va accepta accepta negocierile "pe sub masa" si predarea acestui partid "ca ostatic", si ca PSD este un partid puternic si prea important pentru…

- Eugen Nicolicea a anunțat ca va discuta cu ministrul de Interne Nicolae Moga pentru schimbari legislative care sa prevada proceduri clare pentru intervenția poliției, in cazuri precum cel din Caracal. Deputatul PSD a spus ca legislația trebuie modificata și impotriva abuzivilor, dar și a proștilor.„In…

- Guvernul nu mai are bani sa le restituie transportatorilor supraacciza la motorina, in condițiile in care fondurile de 20 de milioane de lei alocate pentru acest an s-au epuizat. Drept urmare, Uniunea Transportatorilor solicita autoritaților suplimentarea bugetului.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a solicitat ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, demiterea lui Narcis Neaga, Directorul General al CNAIR. Drept urmare, Neaga și-a anunțat oficial demisia, plecand astfel de la carma CNAIR. Mai mult, fostul Director General a transmis ca respecta decizia Vioricai Dancila.…

- Primaria Municipiului Iași, prin Direcția Exploatare Patrimoniu (DEP), va organiza pe 11 iulie, de la ora 13.00, o noua licitație pentru inchirierea unor locurii de parcare. Sunt vizate 43 locuri de parcare cu nr. 2 – 41 și 43 – 45 situate in parcarea de resedința din bd. Dacia, nr. 38. Drept de participare…