Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput audierile in dosarul penal in care Gheorghe Becali este acuzat de ultraj, la sesizarea Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, ca urmare a autodenunțului televizat pe care acesta l-a facut la 19 august 2017, transmite instituția printr-un comunicat de presa.…

- La sesizarea Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Gigi Becali a fost acuzat de ultraj. Marti, 26 februarie, au inceput audierile in cazul latifundiarului.

- Conform unui comunicat de presa, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor ( FSANP) anunța ca „ieri, 26 februarie 2019, au inceput audierile in dosarul penal 8471/P/2018 in care fostul deținut Gheorghe Becali este acuzat de ultraj, fapta prevazuta și sancționata de art. 257…

- Un barbat de 41 de ani din Zlatna este cercetat penal pentru violenta in familie dupa ce si-a agresat concubina. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu. Politia Orașului Zlatna a fost sesizata luni, in jurul orei 18.40, prin 112, cu privire la faptul ca la o locuinta din oras are loc un scandal.…

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care a nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului si a iesit in afara carosabilului, unde a lovit violent un copac.

- Gigi Becali a povestit in ce relație se afla cu tehnologia din prezent și spune ca e foarte activ pe Whatsapp, unde primește mereu propuneri de jucatori, dar și mesaje de la preoți. „Mie cine imi da mesaj pe Whatsapp ii dau blocaj si apoi sterg. Ce e asta? Mie nu imi place cu mesaje, femeile dau mesaje.…

- UEFA a reactionat dupa ce a auzit ultima declaratie facuta de Gigi Becali. "Lupta pentru a elimina discriminarea, intoleranta si rasismul din fotbal este o prioritate majora pentru organizatia noastra. UEFA considera ferm ca puterea fotbalului poate fi folosita pentru a elimina probleme precum…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…