- Florin Salam canta la o nunta in Italia cand, intre el si unul dintre petrecareti, s-a iscat un conflict. Manelistul canta si dintr-o data un barbat l-a luat la bataie. interpretand o melodie, iar toti cei din jur pareau sa se simta bine pe muzica ui. Deodata un individ i-a dat un pumn in fata artistului.…

- Fostul campion mondial la profesionisti, Graciano Rocchigiani, a murit in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de o masina, in Italia. Fostul boxer german mergea sa-si viziteze prietena si cei doi copii.

- Un copil in varsta de 10 ani care se indrepta spre scoala a fost lovit pe trecerea de pietoni, azi-dimineata, in Arad. In ciuda incidentului, soferul a fugit, nepasator, de la fata locului. Potrivit aradon.ro, conducatorul auto a avut viteza excesiva atunci cand a trecut pe strada Petru Rares din cartierul…

- Un jurnalist BBC a fost lovit de un copac doborat de rafalele puternice de vant aduse de uraganul Lane in Hawaii. Din fericire, James Cook, corespondentul din America de Nord a BBC nu a pațit nimic, dar reacția pe care a avut-o acesta dupa incidentul surprins in direct pe radio a fost una amuzanta.…

- Un tanar roman a ajuns in spital, dupa ce a provocat un accident spectaculos in Italia. The post Un roman a provocat un accident spectaculos in Italia. A lovit cinci mașini și a ajuns sub o duba (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata, intre care si un roman, ca urmare a prabusirii podului Morandi de langa Genova. Un alt roman, despre care se credea ca a murit, se afla in coma, intr-un spital italia."Imi exprim intreaga mea compasiune…

- Cel doua persoane au decedat si alte 70 au fost ranite dupa explozia unui camion, luni dupa-amiaza, pe o sosea din Italia, in apropiere de aeroportul din Bologna. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar deflagratia s-ar fi produs ca urmare a unui accident. MAE roman sustine ca autoritatile italiene…