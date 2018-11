Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PSD Florin Iordache si Nicusor Halici nu au vreo remuscare ca au votat legea recursului compensatoriu, in baza careia a fost eliberat talharul care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba Iulia. „De legea recursului compensatoriu au beneficiat mii de oameni, nu doar acest nebun“, spune…

- „Si in Rezolutia PE si in Raportul MCV apar cam aceleasi lucruri - romanii, majoritatea romanilor, eu si multi altii, dorim sa fim europeni, sa construim o democratie solida, transparenta pentru romani. Din nefericire, acest accident al democratiei, care este guvernarea Dragnea - Dancila, are cu…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca disidenții din PSD trebuie sa treaca de la o ”revolta” la o adevarata ”revoluție” in PSD și sa nu se limiteze doar la schimbarea lui Dragnea, ci sa mearga pe schimbarea intregului Guvern, iar noul premier sa fie Corina Crețu, un om care ar putea conduce…

- "Spre vidul politic absolut Tara noastra evolueaza spre vidul politic absolut. Nu, nu este lipsa puterii politice, este folosirea aberanta a politicii. Fiecare dintre actorii politici vor doar disparitia celuilalt, fiecare deține Adevarul, este in conexiune cu Binele, Adevarul sau Frumosul.Ceilalti…

- Libertatea a cerut romanilor aflați departe de țara sa ii scrie Romaniei pe care au parasit-o, fie și temporar. Vocile lor pline de dor, de regret, dar și de revolta vor fi auzite dincolo de granițele Pieței Victoria și vor intra zilnic in paginile Libertații . Iata a patra scrisoare, trimisa de Alexandru,…

- Principala tema de discutie va fi pregatirea presedintiei Consiliului UE, care va fi preluata tara noastra la inceputul anului viitor, potrivit documentului de presa al Reprezentantei CE in Romania. "Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile in temeiul articolului 50, Michel Barnier,…