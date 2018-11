Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a spus, joi, dupa ce a ieșit din Sala Unirii unde a participat la ședința solemna a Guvernului, ca nu a auzit scandarile impotriva Guvernului, in contextul in care chiar in acel moment un grup restrans de oameni strigau demisia. Un jurnalist a adus in discuție faptul ca grupuri mici…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a refuzat, joi, la Alba Iulia, sa comenteze in legatura cu declaratia sa privind limitarea permisului de lucru intr-un stat UE la maximum 5 ani si a sustinut ca nu a auzit scandarile unor protestatari la adresa sa. "Am spus ce am avut de…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii prezenți, joi, la Alba Iulia, au avut parte de huiduieli și la ieșirea de la Sala Unirii, unde a avut loc ședința solemna a Guvernului. De altfel, și inainte de ședința, aceiași protestatari au scandat impotriva Executivului inainte de ceremonialul de depunere…

- Cei cațiva protestatarii care au intampinat delegatia guvernamentala la Alba Iulia cu huiduieli continua sa scandeze și in timpul ședinței solemne, care are loc in Sala Unirii, conform Mediafax.Șase protestatari au ramas in fața Salii Unirii din Alba Iulia, unde se desfașoara o ședința solemna…

- Premierul Viorica Dancila se afla, joi, la Alba Iulia, unde va vizita Monumentul Unirii, va avea o intalnire cu IPS Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia. De la ora 10.30, are loc, in Sala Unirii, o sedinta solemna de Guvern.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din funcție. Știrea a fosy publicata, in exclusivitate, de STIRIPESURSE.RO. Insa, doi miniștri, Rovana Plumb și Eugen Teodorovici, s-au aratat surprinși de decizia lui Negrescu. MAE vine și le devoaleaza strategia celor…

- "La nivel de Guvern, avem aprobat un memorandum pentru a discuta intr-un cadru mai larg cu ministerele de Finante, Justitiei, toate celelalte structuri implicate in partea de evaziune fiscala, pentru ca spuneam ca, pana la finalul anului 2018, vom prezenta pe masa Guvernului un proiect de modificare…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa intalnirea de la Cotroceni intre miniștri și consilieri: ”Refuzul premierului reprezinta un precedent periculos!, a trasmis Administrația Prezidențiala, joi, la doua ore dupa discuțiile miniștrilor Eugen Teodorovici și Tudorel Toader cu consilierii prezidențiali…