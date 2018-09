Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a declarat pregatit, la tribuna Adunarii Generale anuale a ONU, sa il intalneasca pe omologul sau american Donald Trump, care l-a atacat neincetat doua zile, la New York, relateaza AFP preluata de news.ro.”Sunt dispus sa-i strang mana presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump va sustine miercuri o conferinta de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a informat marti purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a lansat marti, de la tribuna Natiunilor Unite, un apel catre comunitatea internationala pentru a 'izola regimul iranian', denuntand 'dictatura corupta' aflata la putere la Teheran, transmit AFP si Reuters. ''Noi nu putem permite principalului…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la receptia traditionala oferita de presedintele Statelor Unite ale Americii in onoarea sefilor de delegatii, seful statului participand la cea de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivut unui anunt de presa al Administratiei…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni startul saptamanii la Adunarea Generala a ONU din New York cu o reuniune la nivel inalt pe tema problemei globale a drogurilor, relateaza DPA preluata de Agerpres. SUA au cerut statelor sa intreprinda masuri pentru a combate abuzul de droguri, inclusiv…

- Guvernul cubanez vrea o relatie "civilizata" cu Statele Unite, in ciuda embargoului impus din 1962, a declarat duminica presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, potrivit AFP. Vorbind cu jurnalistii cubanezi la sosirea sa la New York, Diaz-Canel a spus ca va denunta, in discursul sau in fata Adunarii…

- Aproape 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati in aceasta saptamana la New York pentru Adunarea Generala a ONU, o reuniune anuala unde se discuta marile probleme ale lumii, se negociaza acorduri in culise si apar deseori puncte de vedere divergente, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Toate…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…