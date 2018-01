Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, intrebat in legatura cu eventualele ambitii politice ale actritei, producatoarei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea fi chemat la audieri in urmatoarele saptamani ca parte din investigatia lui Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Washington Post.

- Reprezentanții rețelei de socializare Twitter au transmis un comunicat in care explica de ce nu suspenda contul lui Donald Trump. Ei invoca faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si sa le dezbata. Reprezentanții…

- Autorul carții ”Foc și Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump”, cea mai controversata carte a inceputului de an, Michael Wolff a spus ca ii ințelege pe oamenii pe care i-a intervievat și care acum sunt șocați de conținutul carții, scrie Business Insider. Reacția lui Wolf vine dupa ce unii oficiali…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Barack Obama este barbatul preferat de 17- dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14- dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008. Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3- dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton este din nou cea mai…

- Se asteapta ca anul care vine sa fie pentru politica internationala un an de schimbari si de noi sperante. Acest lucru are pentru diferite tari motive diferite. Intr-o serie de tari europene vor avea loc alegeri pentru seful statului. Si americanii se vor duce la sectiile de votare, dar pentru ei acestea…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Comunitatea Internaționala a Evreilor l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD și-a exprimat sprijinul pentru poziția președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului ca fiind capitala a Israelului.Citește și: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce Paul Stanescu a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres.ro.

- Dacian Cioloș a anunțat, in cadrul unei reuniuni a Platformei Romania 100, pe care o conduce, ca din aceasta structura se va desprinde un partid politic. Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat duminica faptul ca din Platforma Romania 100 se va desprinde in curand un partid politic, despre care a spus…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, italianca Federica Mogherini, a declarat vineri la Bruxelles, dupa o intrevedere cu omologul sau iordanian Aymane Safadi, ca UE nu va renunta obiectivul crearii unui stat al palestinienilor. Reactia sa vine in contextul furiei declansate de presedintele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, vineri, de jurnalisti, cum comenteaza decizia presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, seful diplomatiei romane spunand ca, in opinia sa, decizia SUA este un element incurajator.

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE). Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- „DNA se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului-sef al DNA, la propunerea sectiei pentru procurori a CSM, in urma concursului organizat in acest sens, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii”, se prevede in amendamentul nou adoptat. Textul…

- "Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse", a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a exercitat doua mandate de presedinte al Rusiei in perioada 2000–2008, dupa care a fost prim-ministru, in intervalul…

- Potrivit ”The Independent”, Donald Trump ar urma sa decida miercuri ca Ierusalimul sa fie capitala Israelului. Publicația citata scrie ca aceasta decizia ar urma sa complice pacea din Orientul Mijlociu. Palestinieni revendica cel puțin o parte din Ierusalim. Națiunile Unite considera anexarea…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit „Persoana Anului” de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP.

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc in anul 2018. Declaratia a fost facuta de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul unei editii speciale la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit "prost nerecunoscator" pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt din magazine. Trump a reactionat dupa ce LaVar Ball a spus, intr-un interviu la CNN, ca el a intervenit pentru a-si elibera fiul din China, astfel ca…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, ii propune spicherului democrat, Andrian Candu, ca guvernarea sa se schimbe cu locurile cu opoziția, fiindca prima ar fi „in impas, impotenta și depașita”. Reacția vine dupa ce Andrian Candu i-a reproșat Maiei Sandu astazi ca „joaca rolul…

- Populatia din Coreea de Nord este foarte suparata de Donald Trump, iar oamenii l-au condamnat pe presedintele american la moarte. Un ziar de stat a publicat un articol dur la adresa lui Trump, relateaza The Independent.

- Presedintele Filipinei Rodrigo Duterte a cantat un cantec de dragoste la o cina pentru liderii din toata Asia, explicand mai tarziu ca a fost la cererea presedintelui american, Donald Trump, relateaza Reuters.

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- Liderul PL Mihai Ghimpu propune ca Vlad Plahotniuc sa candideze la urmatoarele alegeri a primarului Chișinaului și sa vada pe cine ar alege oamenii, pe el sau pe primarul suspendat, Dorin Chirtoaca.

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a suferit mai multe infrangeri in alegerile locale, ce au luat alura de refrendum impotriva miliardarului, care sarbatoreste miercuri un an de cand a fost ales, scrie AFP.

- Politicianul Renato Usatii este de parere ca noul interimat la Primarie este o ințelegere dintre Vlad Plahotniuc și socialiști. "Vechiul locțiitor al lui Plahotniuc in Chișinau a fost schimbat pe unul nou, mai tanar, mai exact-tanara. Acum in capitala va fi o locțiitoare. O combinație banala, in care,…

- Președintele SUA, Donald Trump , a catalogat atacul armat din Texas drept un act diabolic. 26 de persoane au fost ucise intr-o biserica baptista, in timpul slujbei de duminica, de Devin Kelley, un fost membru al Forțelor Aeriene. „S-a comis un act diabolic avand in vedere ca victimele și familiile…

- Carles Puigdemont ar putea candida la urmatoarele alegeri regionale din Catalonia doar daca nu va fi arestat pâna atunci, a afirmat, duminica, Alfonso Dastis, ministrul spaniol de Externe, într-un interviu acordat pentru The Associated Press, informeaza Mediafax. Dastis a afirmat…

- Donald Trump a primit copii ca sa-l colinde, celebrând astfel Halloween-ul în avans, potrivit The Independent. „Când o sa fii mare, vrei sa calci pe urmele parintilor tai? Mai bine nu raspunde la aceasta întrebare. Nu o sa faca decât sa îmi creeze…

- Dupa anunțarea deciziei Curții, Igor Dodon a participat la un briefing de presa la care a avertizat membrii acestei instanțe ca o sa raspunda pentru aceasta decizie și ca nu-i va scapa nici 'cetațenia romaneasca', relateaza independent.md. 'Nu voi semna decretul de numire in funcție a domnului…

- Doua rachete au fost lansate duminica seara din nordul Egiptului spre teritoriul Israelului. Una dintre rachete a cazut pe un camp, in regiunea israeliana Ashkelon. O inregistrare video surprinde lansarea rachetelor de catre teroristi. Nicio persoana nu a fost ranita in atacul cu rachete…

- Nu incape nici cea mai mica indoiala ca parlamentarii au fost presati la modul serios de catre primarii pe functii, amenintati cu pierderea oricarui sprijin la urmatoarele alegeri parlamentare in caz ca vor schimba actuala formula de vot. Indiferent ca sunt primarii liberalilor sau ai social democratilor,…

- Fondatorul revistei pentru adulți Hustler, Larry Flynt, ofera 10 milioane de dolari recompensa pentru orice informație are ar duce la suspendarea din funcție a lui Donald Trump.Recompensa ar fi oferita pentru ca, spune Flynt, Trump poate provoca si mai mult rau tarii decât a…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- "Nu este corect sa se vorbeasca despre anexarea Crimeei din punct de vedere factual ori legal, astfel ca este exclusa posibilitatea acordarii de compensatii", a declarat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la o initiativa a presedintelui Cehiei, Milos Zeman, la…