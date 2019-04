Reacția lui Dani Oțil când iubita sa a apărut în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” VIDEO Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au o relație discreta și nu se afișeaza impreuna, insa iubita prezentatorului a aparut in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” pe care acesta o modereaza, iar reacția lui a fost una extrem de amuzanta. Joi dimineața, Dani s-a trezit in platoul emisiunii cu femeia cu care formeaza un cuplu. Gabriela, care este model, a prezentat cateva ținute foarte sexy, in timp ce Dani a fugit din emisie, alegand sa o priveasca de la distanța. Cand iubita sa a aparut intr-o ținuta sexy, Oțil și-a pus mana la ochi și apoi pe cap. La un moment dat, prezentatorul a inceput sa urle… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

