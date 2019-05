Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, sustine ca maneaua compusa de Nicolae Guta cu dedicatie pentru PSD nu a fost platita de partid, insa „e foarte misto, are ritm“. Codrin Stefanescu spune ca va posta melodia si pe pagina sa de Facebook, ca toti social-democratii sa o poata asculta.