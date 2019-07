Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…

- ”Doamna Dancila a uitat ca se afla la guvernare”, a spus Dacian Cioloș, dupa declarațiile de presa date de premier sâmbata, liderul PLUS adaugând ca cei de la putere pot sa repare legislația penala la fel de simplu cum au ”masacrat-o””Ar fi trebuit sa știe…

- In cazul fetei rapite și ucise la Caracal șeful statului solicita demisii si schimbari profunde de abordare. Acesta anunta ca a cerut un raport de la ministrul de Interne si de la seful STS. "Demisiile tuturor celor care au gestionat greșit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.…

- Noi informații uluitoare apar in cazul Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal de mecanicul auto Gheorghe Dinca. La ultimuul apel pe care l-a dat la 112, tanara a fost surprinsa de criminal, iar ultimele ei cuvinte au fost "Vine, vine...". Apoi, convorbirea s-a intrerupt. Atacatorul ar fi…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…

- Dacian Cioloș i-a transmis lui Traian Basescu ca pentru a fi mai puternici în Parlamentul European trebuie sa discute în mod direct și nu „prin talk-show-uri cu informații eronate”, motivând ca România are nevoie de politicieni responsabili care sa apere interesele…

- Biroul Electoral Central a decis, duminica, sa nu prelungeasca programul de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru Justitie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis si partidele din Opozitie au cerut insistent acest lucru, au precizat surse din BEC, citate de Digi24.ro. Liderul…