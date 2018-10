Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Toma, un fost model de doar 24 ani, care a colaborat cu Catalin Botezatu, a fost gasit fara suflare in locuința sa din Ploiești. Tanarul și-a pus capat zilelor, scrie spynews.ro . Tanarul model, a carui mama este din Zambia, suferea in ultima perioada de depresie. Recent, acesta s-a certat…

- Saptamana trecuta, Minune a fost surprins de fani, la ceas de seara, cu bruneta care ii face inima sa tresalte, de cativa ani, scrie spynews.ro. Relaxati, cei doi s-au asezat intr-un coltisor al localului si au inceput sa discute, amuzandu-se copios. La un moment dat, bruneta a scos telefonul si…

- Nella Angheluța, fosta soție a lui Ionuț Jaguarul de la Exatlon, este in doliu dupa ce a suferit o pierdere importanta. Prietenii virtuali pe pagina de Facebook i-au trimis foarte multe mesaje de condoleanțe. Ei sunt alaturi de ea in aceasta perioada grea prin care trece. Nella nu a spus cine a fost…

- Prietenii tanarului de 28 de ani, care si a pierdut viata in accidentul rutier produs in aceasta dimineata in localitatea Valu lui Traian, sunt socati de cele intamplate. Pe pagina de Facebook a tanarului au fost postate zeci de mesaje, context in care redam cateva dintre ele: Dumnezeu sa il ierte Dumnezeu…