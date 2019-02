Tenismenul roman Marius Copil a incheiat colaborarea cu antrenorul Andrei Pavel

Tenismenul roman, Marius Copil, locul 72 in clasamentul ATP a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a incheiat colaborarea cu antrenorul Andrei Pavel. "As vrea sa anunt ca in aceasta saptamana am incetat colaborarea cu Andrei Pavel. Am invatat… [citeste mai departe]