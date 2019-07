Stiri pe aceeasi tema

- Cazul din Caracal e unui infiorator. Barbatul in varsta de 57 de ani nu recunoaște nimic, in ciuda probelor gasite in casa sa, care-l incrimineaza, și spune senin ca oasele gasite sunt cele pe care el le dadea cainilor sa

- A durat 19 ore pana cand Poliția a reușit sa gaseasca, in Caracal, locația in care se presupune ca Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorata și arsa. STS spune ca e datoria companiei de telefonie mobila sa identifice locația. Polițiștii s-au invartit insa pe strazi, in timp ce copila a fost ucisa,…

- De aproape 10 ore, polițiștii se afla la casa presupusului criminal in serie din Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in casa, incatușat și inconjurat de anchetatori. La porți sunt sute de oameni, revoltați și șocați, care il așteapta pe barbat pentru un linșaj public.

- In aceste momente, parintii Mihaelei Melencu se afla la Craiova, acolo unde au fost solicitati de catre organele de politie pentru a identifica obiecte ce ar putea sa apartina fiicei lor, obiecte gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, principalul suspect al disparitiilor din Caracal!

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Motivul pentru care politistii nu au intervenit imediat pentru salvarea adolescentei rapite si care ulterior a fost ucisa in Caracal este greu de explicat, mai ales ca surse judiciare, dar si un avocat, au declarat pentru “Adevarul” ca ofiterii erau perfect acoperiti din punct de vedere legal sa intervina.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…