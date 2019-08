Stiri pe aceeasi tema

- Apelul a fost inregistrat in 26 iulie, la ora 07:30. Anchetatorii au intrat in curtea lui Dinca la ora 06:00. Mesajul catre familia Alexandrei Maceșanu a fost același ca joi, ca este bine și ca merge in Marea Britanie ca sa faca bani. Dezvaluirea a fost facuta in urma cu scurt timp de catre unchiul…

- Antena 3 transmite informația pe surse. Oasele sunt ridicate și urmeaza sa fie verificate daca sunt ramașițe umane sau nu. Daca se va confirma ca sunt ramașițe umane, acestea vor fi duse la INML pentru a se verifica ADN-ul. Gheorghe Dinca ar susține ca sunt osemintele Luizei Melencu,…

- Rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, in proportie de 99%, oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat initial acelasi lucru pe...

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata rapita si ucisa la Caracal de Gheorghe Dinca, afirma, dupa ce autoritatile au transmis familiei ca cenusa gasita intr-un butoi in curtea ucigasului contine ADN-ul fetei, ca nu crede ceea ce spun autoritatile, ca impreuna cu familia va face o expertiza…

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, dupa ce ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a sunat pe parinții Alexandrei Maceșanu sa le spuna ca probele de ADN din oasele arse corespund cu cele ale fiicei lor, ca au informații conform carora in casa groazei ar fi 3 victime.Alexandru Cumpanașu, unchiul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele descoperite in casa lui Gheorghe Dinca este al adolescentei de 15 ani ucisa in Caracal. Ministrul Justiției a anunțat familia. Surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza…

- Astazi, cel mai negru scenariu a fost confirmat. Rezultatele testelor ADN au confirmat faptul ca oasele gasite intr-unul dintre butoaiele din curtea lui Gheorghe Dinca ii aparțin Alexandrei Maceșanu, ceea ce confirma, implicit, faptul ca barbatul a ucis-o pe adolescenta.

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu a dezmințit, la Romania TV, zvonurile conform carora ADN-ul fetei ar fi fost gasit in cenușa din butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca.Citește și: Marian Godina il umilește pe un fost șef din poliție: ‘Incepand de azi ii voi arata pe toți care fac de…