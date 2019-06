Stiri pe aceeasi tema

- Un lider USR din Timis a fost urmarit de politisti dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii. Agentii de la rutiera i-au facut semn lui Dan Lupulescu sa operasca pentru un control de rutina, insa liderul USR a refuzat, asa ca politistii au plecat in urmarirea masinii. …

- Un lider USR, fost polițist din județul Timiș, a fost amendat miercuri de poliția rutiera dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj. Polițiștii au fost nevoiți sa-l urmareasca cu mașina in trafic. Incidentul a avut loc pe drumul care leaga localitațile Faget de Lugoj. Agenții de…

- Un fost polițist din județul Timiș, președinte al filialei USR Traian Vuia, a fost amendat, astazi, de oamenii legii, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj care a fost nevoit sa-l urmareasca in trafic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul…

- Potrivit politistilor, barbatul cautat de cei doi agenti din Recas si care a fost zarit de acestia intr-o masina, in Izvin, autoturism care nu a oprit la semnalele politistilor, a fost si el ranit in timpul unui schimb de focuri. Cei doi agenti care au incercat sa opreasca autoturismul pe sosea au pornit…

- Polițiștii au avut o prima reacție, dupa ce colegul lor din Timiș a fost impușcat mortal in timp ce se afla in misiune și incerca sa opreasca masina in care s-ar fi aflat un barbat dat in urmarire internationala. Administratorul unei paginii de pe Facebook dedicata polițiștilor susține ca polițistul…

- O femeie din Ghiroda, județul Timiș, a fost surprinsa ieri aruncand o pisica de care voia sa scape pe domeniul public. Respectiva a fost fotografiata de polițiștii locali in timp ce arunca animalul. Femeia a fost abordata imediat de oamenii legii și va fi amendata pentru fapta sa. Ea va plati intre…

- Polițiștii i-au raspuns pe Facebook unui șofer care a intrebat de ce a fost amendat dupa ce a claxonat o fata care ii placea. Barbatul intreba ”Ce lege incalc eu ca imi place o fata?”. ”Eram la semafor și am claxonat o fata care traversa. Las și eu intrebarile astea aici, poate ma lamuriti voi: 1.De…

- Un tanar din comuna Bosanci are dosar penal dupa ce s-a urcat la volan deși are dreptul de a conduce suspendat. Sambata, in jurul orei 14:30, o patrula din cadrul Poliției municipiului Suceava a identificat pe str. Mitropoliei un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de poliție,…