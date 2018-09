Donald Trump, al carui discurs de debut in cadrul ONU de anul trecut a primit multa atenție in presa internaționala, s-a aflat ieri din nou pe cea mai importanta scena diplomatica din lume, la sediul organizației din New York. Spre deosebire de momentul 2017, cand Trump amenința ca va anihila Coreea de Nord și pe liderul Kim Jong-un, de data aceasta liderul SUA a declarat ca este mulțumit de progresele inregistrate in negocierile dintre cele doua țari, chiar daca problema denuclarizarii ramane una spinoasa, relateaza The New York Times .