Reacția judecătorului Cristi Danileț după ce Dana Gârbovan a fost propusă ca ministru al Justiției Dupa ce s-a anunțat ca Dana Gârbovan este favorita pentru conducerea Ministerului Justiției, judecatorul clujean Cristi Danileț și-a aratat nemulțumirea pe rețelele de socializare. &"Un magistrat nu poate fi ministru: asta a decis recent CCR. Aceeași decizie stabilește ca magistratul în funcție nu poate fi nici secretar de stat&", a scris Danileț. Ulterior, a revenit cu un mesaj în care spunea ca ziua de 23 august este &"un blestem pentru poporul român&". &"Pe 23 august 2017 ministrul Toader anunța tezele antireformei justiției… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FARA FUNCTIE… Comitetul Executiv al PSD a decis sa o remanieze pe Ana Birchall, deputat PSD de Vaslui, din functia de ministru al Justitiei. In locul ei, este propusa Dana Garbovan, presedintele UNJR, sustinator al modificarilor aduse de PSD la legile justitiei. Ana Birchall va fi propusa pentru postul…

- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice.

- CEX al PSD a decis sa o remanieze pe Ana Birchall din funcția de ministru al Justiției. In locul ei va fi propusa Dana Garbovan, președintele UNJR, susținator al modificarilor aduse de PSD la legile justiției. Ana Birchall va fi propusa pentru postul de vicepremier pe parteneriate strategice, potrivit…

- "O sfatuiesc sincer pe Dana Garbovan, care ar putea fi in orice moment cel mai bun ministru al justitiei din ultimii 20 de ani, sa nu accepte in acest moment portofoliul propus. Atat contextul politic, iminenta alegerilor prezidentiale, reorientarea prim ministrului cat si atmosfera generala populista…

- Razvan Marin, 23 de ani, a fost schimbat dupa numai 62 de minute in APOEL - Ajax 0-0 și a fost criticat in presa din Olanda. Antrenorul Erik ten Hag a explicat ce se intampla cu mijlocașul roman: „Inca nu s-a integrat complet, dar sunt sigur ca va progresa si va ajunge la nivelul impus. Nu se grabeste”.…

- Ministerul Justitiei se implica intr-un caz dificil. Un profesor universitar roman stabilit in China traieste un cosmar de mai bine de 5 ani. Barbatul se afla incarcerat intr-una din inchisorile de pe teritorul statului chinez, dupa ce a fost acuzat ca a luat 80 de dolari de la un chinez care ar fi…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, a trimis scrisori catre Pro Romania și PMP pentru a forma o alianța la alegerile prezidențiale, cu un candidat unic. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in acest moment este mai preocupat de gasirea unor…

- Ucraina si-a suspendat marti participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), decizia venind in urma votului favorabil pentru reintoarcerea delegatiei ruse in cadrul acestui for la cinci ani de la anexarea Crimeei. Un deputat roman si noul ministru de Interne de la Chisinau…