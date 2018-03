Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenți la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfașurat chiar la restaurantul lui Catalin. Elena și iubitul ei au venit impreuna și pe toata perioada serii el n-a scapat-o din priviri…

- Eveniment major la ”Noa”, cu Paula Milea in prim plan! Creatoarea de moda a lansat noua colecție de haine de dama și a avut un mare success printre invitații de marca, intre care Elena Basescu, surorile de la Bambi sau Codin Maticiuc. Joi seara, Paula a oferit un adevarat spectacol pentru ”faimoșii”…

- Doi turiști s-au plimbat cu un jeep in safari și au admirat de la departare priveliștea și animalele salbatice. La un moment dat, insa, gheparzii au devenit curioși și s-au apropiat sa descopere ce era acea mașina. S-au apropiat mai mult decat și-ar fi dorit cei doi turiști, ba chiar…

- Elena Basescu nu poate fi decat o femeie fericita! Are doi copii, mai mult, al treilea e pe drum, fiind insarcinata in șapte luni. Așa, cu sarcina inspre final, EBA nu a ratat un eveniment de moda, din centrul Capitalei. Fiica cea mica a fostului președinte, care a purtat o bluza bleumarin și pantaloni…

- Oana Roman a starnit reacția fanilor, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un meniu de mancare. Prietenii virtuali au criticat-o aspru și i-au reproșat ca, deși vrea sa slabeasca, se gandește numai la bucate. Vedeta nu a ramas indiferenta și a raspuns unor mesaje, la fel de dur. “Iau masa in oras…

- Elena Basescu a infirmat, de mai multe ori, ca intre ea și primul sau soț, Bogdan Ionescu, ar fi probleme! A infirmat pana a ajuns la divorț de tatal celor doi copii ai sai. Apoi, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a spus ca nu are nicio relație. Asta, pana cand a fost fotografiata…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin „Tomata”, este un afacerist descurcareț. Nu se incurca deloc atunci cand vine vorba de munca și nici nu o lasa in seama altora. Catalin are de ținut un restaurant și vrea sa fie mereu in centrul problemelor de zi cu zi, așa ca… a ales sa faca singur aprovizionarea! Imaginile…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a mers in week end cu cei doi copii, Traian si Sofia la ski la predeal. Incantata de micutii care au luat lectii de ski si s au bucurat de sporturile de iarna, Elena Basescu a imortalizat momentele si a postat fotografiile…

- Temuta jurata de la „Bravo, ai stil!” e gata sa ajunga din nou la altar. Dupa un mariaj esuat cu designerul de incaltaminte Mihai Albu, in timpul caruia s-a nascut fetita lor, Mikaela, Iulia Albu e pregatita sa faca din nou pasul cel mare alaturi de actualul sau iubit. Cel putin, asta a lasat sa se…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, artistul a scos din buzunar 500…

- Ancuța Carcu este insarcinata in șase luni și va deveni mama de baiat, dupa testele pe care le-a efectuat. Fostul deputat PRM a dezvaluit ce nume va purta bebelușul, dar și motivul pentru care va face aceasta alegere. Este vorba despre o drama din familia Carcu. Ancuța Carcu este stabilita in Spania…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Mezina președintelui Traian Basescu urmeaza sa devina pentru a treia oara mamica, peste numai cateva luni. Nașterea nu este, totuși, lipsita de riscuri, mai ales ca ar fi vorba de a treia cezariana, iar medicul care ii urmarește evoluția a avertizat-o inca de la inceput. Elena Basescu este insa dispusa…

- Iulia Albu este gravida? Asta se intreaba toata lumea dupa ce vedeta tv s-a dat de gol atunci cand a vazut-o pe Laura Cosoi și i-a comentat cea mai recenta apariție in public, in cadrul rubricii pe care o are la Kanal D. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu inteleg care este rolul cerceilor. Niciodata…

- Un tanar in varsta e 22 de ani din Rusia a fost „dus de nas” chiar de parintii sai, dupa ce si-au falsificat moartea si au trimis fotografii. Reactia tanarului i-a lasat muti pe toti.

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Luanei Ibacka i-au ajuns la urechi comentariile pe care le-a facut Iulia Albu despre ea, in cadrul unei emisiuni tv, in care designerul i-a criticat ținuta pe care a purtat-o la inaugurarea unui restaurant. La randul ei, fosta soție a lui Cabral a criticat-o pe creatoarea de moda și i-a recomandat sa…

- Mare bucurie in familia fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Acesta va deveni bunic a patra oara! Elena Basescu este gravida in șase luni, iar tatal copilului este Catalin Tomata, un afacerist mai tanar decat ea cu 12 ani, informeaza click.ro. ”In doar trei luni, mi se va indeplini astfel…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Dupa ce Adelina Pestrițu a anunțat ca este insarcinata, fostul ei iubit, artistul Speak pare sa fie de-a dreptul impresionat de ceea ce se petrece cu bruneta cu care s-a iubit atat amar de vreme. Mai exact, aflat in studioul de inregistrari, Speak a primit vestea cum nu se putea mai bine. ”Ma bucur…

- Nepotul lui Traian Basescu a implinit 3 ani. Baiețelul Elenei Basescu a fost sarbatorit de intreaga familie. Sora lui, dar și verișorul i-au fost alaturi cand micuțul a suflat in lumanari. Fostul Președinte al Romaniei a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soția lui…

- Iulia si Mihai Albu sunt divortati de patru ani si au impreuna o fetia superba, Mikaela, pe care o adora. Desi a trecut ceva timp de la despartire, relatia dintre cei doi nu s-a imbunatatit foarte mult, atat jurata de la “Bravo, ai stil!“, cat si designerul, gasesc sa isi reproseze cate ceva.

- Elena Basescu a facut spectacol pe partie, ea a urcat si a coborat cu copiii dupa ea, atragand toate privirile turistilor. Ea a avut grija ca micutii ei sa se distreze la zapada si a facut un adevarat tur de forta, urcand si coborand cu Traian jr. in spate și de mana cu Sofia Anais. Si…