Stiri pe aceeasi tema

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Suspectul pedofil care lucra in Politie de mai bine de sapte ani a fost prins abia dupa patru zile, desi existau imagini cu el de pe camerele de supraveghere. Iulian Surugiu, lider al unui sindicat din Politie, spune ca, din pacate, acesta este „rezultatul politicienilor, dupa 28 de ani de politica…

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Mama celor doi copii care au fost agresati de politistul pedofil a ajuns la sediul politiei, unde va fi audiata. Iata reactia acesteia, vizavi de cele intamplate in liftul unui bloc din Drumul Taberei.

- "Politistul pedofil" ar avea datorii de zeci de mii de euro, iar, in anul 2016, acesta ar fi avut un venit de 42.000 de lei. De asemenea, Eugen Stan, barbatul care a ingrozit Romania, ar fi facut doua credite: unul ipotecar, altul bancar.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- Tatal celor doi copii de 5 si 8 ani care au fost abuzati de Eugen Stan vineri dimineata intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, a ajus la Politie, acolo unde "politistul pedofil" este audiat.

- Ies la iveala noi detalii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" din Bucuresti. La scurt timp dupa ce a fost prins, reprezentantul Sindicatului Politiei a facut declaratii cu privire la ceea ce s-a intamplat in dimineata zilei de luni.

- In cadrul audierilor, politistul de la Brigada Rutiera a facut marturisiri halucinante. Eugen Stan, care este divortat si are doi copii, le-a declarat anchetatorilor ca iubeste de ani de zile copiii. El a fost recunoscut de proprii colegi de munca dupa trei zile de cautari.

- Eugen Stan, politistul pedofil, a ingrozit o tara intreaga. Barbatul a fost prins, luni dimineata, iar acum se afla la audieri. Barbatul era activ pe retelele de socializare, unde avea si pagina personala deschisa.

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…

- Un barbat cu semnalmentele suspectului de pedofilie care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei.

- Pedofilul din Drumul Taberei, care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti este cautat de o tara intreaga. Seful OPC Constanta a oferit o recompensa de 1.000 de euro pentru prinderea suspectului. Horia Constantinescu incearca sa stimuleze in acest mod spiritul civic al romanilor.

- Politia Capitalei a fost sesizata joi de catre managerul unui spital din Bucuresti cu privire la faptul ca a fost amenintat de catre un barbat, prin intermediul unei retele de socializare, anunta DGPMB. In prezent se efectueaza cercetari de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- Procurorii de la Parchetul Militar al Curții Militare de Apel (PMCMA) au preluat, marți, dosarul format la parchetul ierarhic inferior in care se fac cercetari referitoare la accidentul produs de colonelul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, in urma caruia o femeie a murit. Luni seara Parchetul Militar…

- Curtea de apel Bucuresti a dat sentinta definitiva in cazul afaceristul turc Abdullah Atas, acuzat de uciderea politistului Gheorghe Ionescu de la Brigada Rutiera a Capitalei: 22 ani si 10 luni de inchisoare. Omul de afaceri a fost gasit vinovat de trei infractiuni.

- VIDEO LIVE: Parada militara de la Arcul de Triumf UPDATE: VIDEO LIVE - Parada militara de la Arcul de Triumf În toata tara au loc numeroase evenimente si ceremonii militare si religioase, organizate pentru a celebra Marea Unire de la Alba Iulia, de la care se împlinesc,…

- Ziua Naționala a României - 2017 este celebrata de Google printr-un doodle special care mizeaza pe o serie de simboluri tradiționale, extrem de interesante. Cel mai ascuns detaliu este în interiorul literelor O din GOOGLE: cele doua personaje în costume populare simbolizeaza soarele…

- Maratonul ”1 Decembrie”, omagiu adus Zilei Naționale. Competiția va avea loc in parcul Titan. Evenimentul de alergare ‘’Maraton 1 Decembrie’’, omagiu adus Zilei Nationale si Marii Uniri, este parte componenta in cadrul proiectului​ ,,Educatie prin Miscare” finanțat de Primaria Sectorului​ ​3​ ​. Competiția,…

- Dialogul intre SRI si comisia de control se va realiza exclusiv prin Cabinetul Directorului, fara implicarea Secretariatului General, a decis Biroul Executiv al Consiliului Director din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in sedinta de marti. Hotararea a fost luata "pentru a elimina suspiciunile"…

- ,,Serviciul Român de Informații a luat act de declarația facuta în mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții

- Anchetatorii au un cerc de suspecti in cazul triplului asasinat de vineri in satul Apa, din judetul Satu Mare, iar o echipa de specialisti in criminalistica de la Bucuresti ajuta la prelevarea probelor de la locul crimei.

- La solicitarea „Adevarul”, Ryanair a transmis un punct de vedere referitor la intarzierea avionului Timisoara – Bucuresti. Compania aeriana confirma intarzierea, dar neaga afirmatiile pasagerului care a spus ca avionul a intarziat din cauza unei stewardese care si-a uitat pasaportul acasa.

- Astfel, serviciul va functiona in doua schimburi: schimbul I de la 8,00 la 16,00, programul de lucru cu publicul fiind de la 8,00 la 15,30 si schimbul II de la 11,30 la 19,30, programul de lucru cu publicul fiind de la 11,30 la 19,00, informeaza un comunicat al Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.…

- Un student cazat Complexul Leu din București a ajuns de urgența la spital mușcat de poșnitele care i-au invadat camera de camin. Acum, la doua saptamani de la consultatia medicala, inca are urme pe corp si plosnite in camera.

- ''Domnul Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul Național de Informații in 2013, un curs postuniversitar de 45 de zile dedicat civililor. Senatul actual al Academiei Naționale de Informații 'Mihai Viteazul' (ANIMV) s-a autosesizat pentru a verifica condițiile de absolvire in cazul domnului Teodorovici.…

- Liderii PSD l-au propus pe Marius Nica sa ocupe portofoliul Fondurilor Europene, lasat liber de Rovana Plumb. In presa s-a vechiculat faptul ca Nica este unul dintre oamenii de incredere ai Rovanei Plumb și se pare ca prin acesta iși Plumb iși va exercita in continuare influența asupa Ministerului.Nascut…